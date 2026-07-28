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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

از تبریز تا کربلا؛ آماده‌باش کامل هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی برای اربعین

از تبریز تا کربلا؛ آماده‌باش کامل هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی برای اربعین

تبریز-رئیس جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از آماده‌باش کامل این جمعیت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: خدمات امدادی و درمانی هلال‌احمر از آذربایجان‌شرقی تا کربلا ارائه می‌شود.

صابر جودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات گسترده این جمعیت برای پوشش امدادی و درمانی مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، تمامی ظرفیت‌های امدادی، درمانی و پشتیبانی هلال‌احمر استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین به کار گرفته شده و نیروهای عملیاتی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از مسیرهای عبور زائران اربعین از استان‌های همجوار و مناطق شرقی کشور به شمار می‌رود، افزود: بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌های لازم از ماه‌ها قبل انجام شده و پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای استان در طول ایام اربعین به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل خواهند بود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: نیروهای امدادی هلال‌احمر آمادگی دارند در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی در محورهای مواصلاتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حادثه‌دیدگان امدادرسانی کرده و خدمات لازم را ارائه دهند.

از تبریز تا کربلا؛ آماده‌باش کامل هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی برای اربعین

جودی با اشاره به خدمات برون‌مرزی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی نیز گفت: یک تیم درمانی ۵۵ نفره متشکل از پزشکان، پرستاران، کادر درمان و نیروهای داوطلب مجرب از استان در کربلای معلی مستقر شده‌اند تا در طول ایام اربعین به زائران خدمات درمانی ارائه کنند.

وی افزود: درمانگاه هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در کتابخانه مرکزی کربلا، خیابان شارع امام حسین (ع) و میدان پرچم مستقر شده و به عنوان یک درمانگاه سطح سه، با تجهیزات کامل آماده ارائه خدمات درمانی به زائران، به‌ویژه هم‌استانی‌های آذربایجان‌شرقی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز درمانگاه نیز از ماه‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: این تجهیزات با هماهنگی جمعیت هلال‌احمر، سازمان حج و زیارت و مرکز پزشکی حج و زیارت تأمین و از تبریز به عراق منتقل شده تا خدمات درمانی بدون وقفه به زائران ارائه شود.

وی همچنین از پیش‌بینی خدمات امدادی برای جاماندگان اربعین در داخل استان خبر داد و گفت: در مسیرهای پیاده‌روی اربعین در آذربایجان‌شرقی نیز چادرهای امدادی و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر مستقر خواهند شد تا خدمات امدادی، درمانی و کمک‌های اولیه را به عزاداران ارائه کنند.

جودی در پایان از زائران خواست توصیه‌های ایمنی و بهداشتی را در طول سفر رعایت کنند و اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مردم و تلاش نیروهای امدادی، اربعین امسال نیز در نهایت سلامت، امنیت و آرامش برگزار شود. همچنین از زائران درخواست داریم در این سفر معنوی، خادمان هلال‌احمر را نیز از دعای خیر خود بی‌نصیب نگذارند.

کد مطلب 6901961

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