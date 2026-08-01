سردار رضایی:امنیت پایدار و رضایتمندی زائران دستاورد پلیس در اربعین است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار قاسم رضایی در حاشیه بازدید از مرز مهران و نشست با فرماندهان و مسئولان قرارگاه اربعین فراجا، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان انتظامی، مرزبانی و پلیس گذرنامه، اظهار داشت: مجموعه فراجا با بهرهگیری از برنامهریزی دقیق، مدیریت منسجم و هماهنگی مطلوب میان ردههای عملیاتی، توانسته است امنیت، نظم و آرامش مطلوبی را در مرزهای اربعین برقرار کند.
وی رضایتمندی زائران از خدمات پلیس را مهمترین شاخص موفقیت مأموریت اربعین دانست و افزود: حضور میدانی فرماندهان، تلاش جهادی کارکنان و ارائه خدمات شبانهروزی موجب شده است زائران در فضایی امن و آرام، سفر معنوی خود را انجام دهند و این رضایت، سرمایه ارزشمند مجموعه انتظامی محسوب میشود.
جانشین فراجا با اشاره به تعامل و هماهنگی مطلوب میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق، تصریح کرد: همکاری نزدیک میان پلیس، مرزبانی، گذرنامه و سایر دستگاههای مسئول دو کشور، نقش مؤثری در روانسازی تردد زائران، کاهش زمان انتظار و ارتقای کیفیت خدمات داشته و این تعامل تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت.
سردار رضایی با اشاره به اجرای سامانه «سجاد» در حوزه گذرنامه، این اقدام را یکی از برنامههای مؤثر فراجا در تسهیل تردد زائران عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای هوشمند و سامانههای الکترونیکی، روند کنترل اسناد و عبور زائران را تسریع کرده و زمینه ارائه خدمات مطلوبتر را فراهم آورده است.
وی امنیت را مهمترین اولویت مأموریت اربعین برشمرد و خاطرنشان کرد: تمامی یگانهای انتظامی با اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی و هوشیاری کامل، ضمن تسهیل تردد زائران، مسئولیت تأمین امنیت مرزها، پایانهها و مسیرهای تردد را با جدیت دنبال میکنند و این مأموریت تا پایان بازگشت ایمن زائران استمرار خواهد داشت.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین بر مدیریت مناسب بازگشت زائران، کاهش حوادث جادهای، حفظ امنیت پارکینگها و صیانت از اموال زائران تأکید کرد و افزود: تمامی ردههای انتظامی موظف هستند با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، خدمات انتظامی، ترافیکی و امنیتی را تا پایان عملیات اربعین با همان کیفیت و انسجام ادامه دهند.
وی در پایان با قدردانی از کارکنان فراجا و همکاری مسئولان عراقی در اجرای مأموریت بزرگ اربعین، اظهار داشت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه انتظامی است و کارکنان فراجا با تمام توان، تأمین امنیت و آرامش زائران را تا پایان این مأموریت معنوی دنبال خواهند کرد.
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