به گزارش خبرگزاری مهر، میثم سیفوری اظهار کرد: ۸۱۴ هزار و ۴۸۲ تردد به صورت میانگین در محورهای مواصلاتی استان مرکزی در ایام طرح اربعین امسال ثبت شده است.

وی افزود: از بیست و پنجم تیر تا دهم مرداد ماه سال جاری، همزمان با سفرهای اربعین حسینی، ۱۳ میلیون و ۳۱ هزار و ۷۲۵ تردد در سطح محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.



رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: در مدت مذکور دو میلیون و ۵۹۳ هزار و ۶۸۱ دستگاه وسیله نقلیه به استان مرکزی وارد و دو میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۹ دستگاه از استان خارج شده‌اند.

سبفوری، سه محور اراک - سلفچگان، اراک - توره و آزادراه ساوه - تهران را به ترتیب سه محور پر تردد استان در ایام اربعین حسینی عنوان کرد و در ادامه گفت: کاربران جاده‌ای می‌توانند پیش از اقدام به سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها مطلع گشته و سپس با برنامه‌ریزی مناسب اقدام به سفر کنند.