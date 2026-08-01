به گزارش خبرنگار مهر، علی شائی ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور اظهار کرد: همواره نگاه ما به آینده بوده و تلاش کرده‌ایم سهمی از آینده ورزش داشته باشیم و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق است.

وی با اشاره به اهمیت المپیاد استعدادهای برتر افزود: امروز مباحث مربوط به این المپیاد جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود و به همین دلیل باید شناسایی استعدادهای ورزشی با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با بیان اینکه استعدادیابی تنها به کشف استعداد محدود نمی‌شود، تصریح کرد: کشف استعداد، نگهداری و پرورش آن سه بخش مهم استعدادیابی است و باید این مراحل به‌صورت هدفمند دنبال شود تا ورزشکاران بیشتری از استان در نهایت روی سکوهای قهرمانی قرار بگیرند.

شائی با تأکید بر ظرفیت‌های ورزش قزوین گفت: قزوین ظرفیت‌های بالایی در حوزه ورزش و ورزشکاران مستعد دارد و باید به جایی برسیم که ورزش استان برای بسیاری از استان‌های کشور به یک زنگ خطر تبدیل شود.

وی خطاب به مسئولان هیئت‌های ورزشی حاضر در نشست خاطرنشان کرد: لازم است همدلی و برنامه‌ریزی میان هیئت‌ها افزایش یابد و با فدراسیون‌های مربوطه برای شناسایی ورزشکاران در رده‌های سنی هدف هماهنگی لازم صورت گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین ادامه داد: هیئت‌ها باید در یکی دو روز آینده رده‌های سنی مورد نظر را مشخص کرده، ورزشکاران مستعد را وارد اردو کنند و پایش اصلی را انجام دهند.

وی افزود: تا زمان اعزام ورزشکاران به المپیاد، هیئت‌ها باید برنامه‌های روزانه خود را ارائه و پیش‌بینی خود درباره تعداد مدال‌های قابل کسب را اعلام کنند و اداره‌کل نیز در مسیر هدف‌گذاری و آماده‌سازی ورزشکاران حمایت لازم را انجام خواهد داد.

شائی از حمایت مالی از هیئت‌های ورزشی و استعدادهای برتر شرکت‌کننده در المپیاد خبر داد و گفت: در سطح کشور اعزام کیفی ورزشکاران و شاخص‌های جسمانی و فنی آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا مشخص شود کدام ورزشکار شانس بیشتری برای کسب مدال دارد و ما نیز باید چنین نظامی را در استان دنبال کنیم.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی کشور به چند منطقه برای برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اظهار کرد: نخبه‌های ورزشی هر منطقه در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت و قزوین باید از این ظرفیت برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر استفاده کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین همچنین از تشکیل ستاد استانی ورزش‌های پایه و مدال‌آور خبر داد و گفت: این برنامه به‌صورت مستمر دنبال خواهد شد تا در یک بازه سه تا چهار ساله، روند شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای ورزشی استان به سطح مطلوب برسد.

شائی در ادامه از تقدیر و پاداش عوامل مؤثر در موفقیت ورزشکاران استان خبر داد و افزود: به‌عنوان یک پروژه ویژه، از افرادی که در روند موفقیت ورزشکاران و حضور قدرتمند قزوین در المپیاد استعدادهای برتر نقش دارند، تقدیر خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه ورزش استان گفت: هیئت‌های ورزشی باید روابط عمومی فعال و توانمندی داشته باشند و از ظرفیت خبرنگاران برای انعکاس اخبار، موفقیت‌ها و رویدادهای ورزشی استفاده کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین خاطرنشان کرد: تعامل مناسب هیئت‌های ورزشی با رسانه‌ها می‌تواند به معرفی استعدادها، افزایش انگیزه ورزشکاران و انعکاس بهتر ظرفیت‌های ورزشی استان کمک کند.