کشف محموله ۵۰ تنی خوراک ماهی قاچاق در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی صبح امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی این شهرستان، به دو دستگاه تریلر مشکوک و آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، ۵۰ تن خوراک ماهی که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه دو نفر دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش این محموله‌های قاچاق ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و در چارچوب قانون با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا مقابله خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.