به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی صبح پنج شنبه در دومین نشست کمیته فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به نقش رسانه در جریانسازی اجتماعی، خواستار تولید محتوای تصویری و آموزشی با همکاری صداوسیما شد و افزود: این محتوا پس از تولید، در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد تا در برنامههای آموزشی مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مطبوعات، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانههای عمومی و دستگاههای متولی اوقات فراغت تاکید کرد و ادامه داد: اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و تبیینی با هدف آگاهسازی جامعه، ترویج مصرف کالای ایرانی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز باید در دستور کار مشترک دستگاهها قرار گیرد.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه با اشاره به مصوبات پیشین این کمیته بر اجرای برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی با محوریت «تابآوری اجتماعی» و حمایت از مصرف کالای ایرانی تاکید کرد.
مجید فروتن یکی از چالشهای موجود را اطلاعرسانی ناکافی درباره تولیدات داخلی عنوان کرد و گفت: مساجد به عنوان مهمترین نهادهای مردمی و پایگاههای فرهنگی و اوقات فراغت، ظرفیت ارزشمندی برای تبیین، آگاهیبخشی و آموزشهای چهرهبهچهره در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارند.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی و مساجد برای تقویت همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی افزود: ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، تحکیم هویت ملی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از محورهای مهم فعالیت فرهنگی در این حوزه است و ماموریت اصلی این کمیته اقناعسازی، آگاهسازی و فرهنگسازی در جامعه محسوب میشود.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت تولیدات داخلی میتواند اثربخشی اقدامات مقابله با قاچاق کالا و ارز را افزایش دهد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان همدان در ادامه در این نشست با تاکید بر اهمیت نقش مساجد در فرهنگسازی گفت: استفاده از بستر مساجد، ائمه جماعات و قرارگاههای استانی از موثرترین راهکارها برای آگاهیبخشی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا است.
حجتالاسلام عزیزی افزود: انتشار محتوای تولیدی در شبکههای ارتباطی کانونهای مساجد و برگزاری دورههای توجیهی برای ائمه جماعات میتواند به ارتقای اثربخشی برنامههای فرهنگی کمک کند.
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاههای فرهنگی بر ضرورت تولید محتوای آموزشی متناسب برای دانشآموزان، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها برای ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی، توسعه فعالیتهای رسانهای و اطلاعرسانی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز، پرهیز از خریدهای هیجانی و تقویت آگاهسازی عمومی تاکید کردند.
همچنین استفاده از ظرفیت تبلیغات شهری در آموزش شهروندی، تامین محتوای فرهنگی از سوی دستگاههای تخصصی، تدوین شاخصهای ارزیابی، دسترسی به دادهها و اطلاعات دقیق درباره تولیدات داخلی و معرفی کالاهای مشابه ایرانی به عنوان راهکارهایی برای افزایش اثربخشی برنامههای فرهنگی و اقناع افکار عمومی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد.
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