رستمی: مقاومت و عمل به تکلیف، رمز پیروزی جبهه حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل رستمی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با اشاره به جایگاه جهاد در آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: قرآن کریم مجاهدان را دارای جایگاهی والا معرفی کرده و ارزش انسان را در میزان پایبندی به تکلیف الهی و حضور در میدان دفاع از حق می‌داند.

وی افزود: مجاهد واقعی کسی است که پس از شناخت وظیفه، با اختیار، اراده و آمادگی برای فدا کردن جان، مال و آبروی خود در مسیر انجام تکلیف الهی گام برمی‌دارد و در شرایطی که اسلام و انقلاب به حضور او نیاز دارند، میدان را ترک نمی‌کند.

ملاک، انجام تکلیف است نه نتیجه

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان با استناد به فرمایشات امام خمینی (ره) بیان کرد: ملاک، انجام تکلیف است و نتیجه در اختیار خداوند قرار دارد؛ از این رو اگر جامعه اسلامی به وظیفه خود عمل کند، حتی اگر در ظاهر با دشواری‌هایی روبه‌رو شود، در حقیقت پیروز خواهد بود.

رستمی با بیان اینکه امروز عقل، شرع و شرایط زمانه، مقاومت در برابر دشمن را به عنوان تکلیف بر دوش مسلمانان گذاشته است، گفت: برای شناخت میزان پایداری در این مسیر باید به مکتب عاشورا رجوع کرد؛ جایی که یاران امام حسین (ع) با وجود آگاهی از سرنوشت خود، دست از حمایت امامشان برنداشتند، زیرا خود را مأمور انجام تکلیف می‌دانستند.

وی ادامه داد: درس بزرگ کربلا این است که عزت، حیات و اقتدار جامعه اسلامی در گرو استقامت و مقاومت است و هر جا این روحیه حفظ شود، نصرت الهی نیز شامل حال مجاهدان خواهد شد.

دشمن به دنبال تضعیف روحیه مقاومت است

رستمی با اشاره به اقدامات دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تحریم، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی، حمایت از گروه‌های معاند و تلاش برای ایجاد یأس، همگی با یک هدف دنبال می‌شود و آن هم شکستن روحیه مقاومت ملت ایران است.

وی تصریح کرد: حضور مردم در صحنه و شرکت در اجتماعات مردمی زمانی ماندگار خواهد بود که آن را انجام یک تکلیف الهی بدانند، زیرا در این صورت هیچ‌گونه خستگی و دلسردی بر جامعه غلبه نخواهد کرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان با اشاره به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: خداوند مؤمنان را به استقامت فراخوانده و هشدار داده است که سستی در برابر دشمن، زمینه از دست رفتن قدرت و عزت جامعه اسلامی را فراهم می‌کند.

موفقیت‌های جبهه مقاومت حاصل ایمان و توانمندی مجاهدان است

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت‌های اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: این دستاوردها تنها یک موفقیت نظامی نیست، بلکه نشان‌دهنده توان اطلاعاتی، دانش، برنامه‌ریزی و مجاهدت نیروهای متخصص و رزمندگان کشور است.

وی افزود: چنین موفقیت‌هایی نتیجه تلاش مجموعه‌ای از نیروهای مؤمن، متخصص و متعهد است که با اتکا به توان داخلی و یاری الهی، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته‌اند.

رستمی در پایان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم دریافت غرامت از دشمن تأکید کرد: منطق جمهوری اسلامی، عزت، مقاومت و دفاع از حقوق ملت ایران است و هرگز بر پایه تسلیم در برابر زیاده‌خواهی دشمن شکل نگرفته است.