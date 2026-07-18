حجتالاسلام سید محسن حسینی دیباجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت و ایستادگی، مسیری را طی کرده که آثار آن در معادلات جهانی مشهود است و این دستاوردها مرهون تربیت و هدایت امام خمینی (ره) و خون شهدای انقلاب اسلامی است.
وی افزود: امام راحل ملتی را پرورش داد که پس از رحلت ایشان نیز توانست مسیر انقلاب را ادامه دهد و به مرحلهای از رشد و بلوغ برسد که خود مردم بتوانند راه را تشخیص دهند و در صحنههای مختلف حضور داشته باشند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه روحالله استان مرکزی بیان کرد: انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان و حضور مردم توانست ابهت پوشالی قدرتهایی مانند آمریکا را به چالش بکشد و قدرتهایی که با همراهی متحدان خود در برابر ملت ایران ایستادند، اما در نهایت در برابر اراده و مقاومت مردم ایران ناکام ماندند.
حجتالاسلام حسینی دیباجی ادامه داد: دشمن هیچگاه بیکار نمیماند و یکی از مهمترین ابزارهای آن برای مقابله با ملتها، استفاده از رسانه است و دشمن تلاش میکند با ایجاد دوقطبی، اختلاف میان مردم و مسئولان ایجاد کند و شکاف اجتماعی به وجود آورد.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت عمومی گفت: مردم باید هوشیار باشند، فریب عملیات رسانهای دشمن را نخورند و بر این امر واقف باشند که نظام جمهوری اسلامی در سه میدان دیپلماسی، خیابان و میدان عمل، با قدرت در حال پیشرفت است.
حجت الاسلام دیباجی با اشاره به اهمیت صبر و مطالبهگری آگاهانه تصریح کرد: مطالبهگری باید وجود داشته باشد، اما نباید با بیصبری و قضاوتهای عجولانه همراه شود زیرا تاریخ نشان داده است نبود بصیرت و تشخیص درست زمان، حتی برخی افراد را از مسیر حق جدا کرده است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه روحالله استان مرکزی گفت: جمهوری اسلامی ایران به آمریکا اعتماد ندارد، چراکه این کشور بارها عهدشکنی کرده است، در عین حال جهان مشاهده میکند که ایران به دنبال جنگ نیست و این دشمنان هستند که جنگافروزی میکنند.
وی افزود: اکنون افکار عمومی جهان بیش از گذشته در حال شناخت واقعیتها است و به این نتیجه می رسند که ملت ایران به دنبال دفاع از حق و مقابله با ظلم است.
حجتالاسلام حسینی دیباجی با اشاره به جایگاه شهدا و تأثیر خون آنان اظهار کرد: خون رهبر معظم و شهدای انقلاب و مقاومت، اثرگذاری فراوانی در بیداری ملتهای جهان داشته است و این خونها بیش از هر عاملی پیام حقطلبی و مقاومت را به جهانیان رسانده است.
حجتالاسلام حسینی دیباجی افزود: اگر دشمنان میدانستند که شهادت رهبر چه موجی از آگاهی و بصیرت در جهان ایجاد میکند، هیچگاه دست به چنین اقداماتی نمیزدند، چراکه خون شهدا نهتنها باعث تضعیف جبهه مقاومت نشده، بلکه موجب تقویت آن و توجه بیشتر ملتها به حقیقت شده است.
وی اظهار کرد: دشمنان باید از اثرگذاری خون رهبر شهید بیش از دوران حیات ایشان هراس داشته باشند، چراکه شهادت ایشان نهتنها موجب خاموشی این مسیر نشده، بلکه موجی از بیداری و بصیرت را در جهان ایجاد کرده است.
حجتالاسلام حسینی دیباجی افزود: برکت خون رهبر شهید و شهدای مقاومت، منشا بیداری ملتها در عصر حاضر بوده و به فضل الهی زمینه پیروزی جبهه حق و شکست جریان ظلم و استکبار را فراهم خواهد کرد.
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