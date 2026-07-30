به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «راز گل‌های کمیاب» نخستین اثر «یاس رشیدی»، نویسنده ۹ ساله، با تصویرگری سپیده شیرکو و ویراستاری مسعود عرب‌زاده، توسط انتشارات «قلمداران جنوب» چاپ و روانه بازار نشر شد.

ویراستار کتاب «راز گل‌های کمیاب» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اثر داستانی جذاب و پندآموز، روایتی از وفاداری، حقیقت‌جویی و عبور از فریب ظاهر است. داستان درباره پادشاه و ملکه‌ای است که گرفتار نیرنگ یک جادوگر می‌شوند؛ اما ملکه با شجاعت و عبور از مسیری سخت، شهد دو گل کمیاب (یاس سفید و رز سرخ) را برای بیداری پادشاه به دست می‌آورد تا در نهایت صداقت و مهربانی پیروز شود.

مسعود عرب‌زاده با تاکید بر اهمیت ترویج نویسندگی در سنین کودکی افزود: کودکی، ناب‌ترین دوران برای بروز خلاقیت و تخیل است. نوشتن داستان به کودک کمک می‌کند تا جهان را بهتر تحلیل کند و اعتمادبه‌نفس بالاتری به دست آورد.

وی گفت: حمایت از نویسندگان نونهال را وظیفه و رسالت خود می‌دانیم، زیرا باور داریم کشف و پرورش استعداد این کودکان، سرمایه‌گذاری واقعی روی آینده فرهنگی جامعه است.