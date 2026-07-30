سرکنسول عراق: امنیت زائران اربعین کامل تأمین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، سعودن الساعدی، سرکنسول عراق در کرمانشاه، در جریان بازدید از پایانه مرزی خسروی، با تأکید بر آمادگی کامل دولت عراق برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین امنیت زائران اندیشیده شده و میلیون‌ها زائر می‌توانند با آرامش و اطمینان خاطر در این آیین بزرگ معنوی حضور یابند.



وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های امنیتی عراق برای ایام اربعین اظهار کرد: هر سال نقشه‌ای جامع برای تأمین امنیت مراسم اربعین تدوین و اجرا می‌شود و نیروهای امنیتی عراق با آمادگی کامل، امنیت مسیرهای تردد، شهرهای زیارتی و اماکن مقدس را تأمین می‌کنند.



سرکنسول عراق در کرمانشاه افزود: با وجود افزایش سالانه شمار زائران و حضور میلیونی عاشقان اهل بیت (ع)، روند برگزاری مراسم اربعین با نظم و امنیت مطلوب همراه است و هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.



اربعین؛ نماد وحدت و برادری دو ملت



الساعدی راهپیمایی اربعین را فراتر از یک مراسم مذهبی دانست و گفت: اربعین نماد پیوند عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی ملت‌های ایران و عراق است و هر سال این روابط را مستحکم‌تر از گذشته می‌کند.



وی افزود: میلیون‌ها زائر از سراسر جهان برای زیارت بارگاه مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و دیگر ائمه اطهار (ع) راهی عراق می‌شوند و این حضور گسترده، پیام نهضت عاشورا را در جهان زنده نگه می‌دارد.



سرکنسول عراق در کرمانشاه با اشاره به همکاری مشترک دو کشور در ارتقای خدمات اربعین اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق توسعه زیرساخت‌های مرزی و افزایش کیفیت خدمات به زائران را مسئولیتی مشترک می‌دانند و هر سال امکانات جدیدی در مرزهای دو کشور ایجاد می‌شود.



وی ادامه داد: امروز نسبت به سال‌های گذشته شاهد پیشرفت قابل توجه زیرساخت‌ها، راه‌های ارتباطی، امکانات رفاهی و خدمات مرزی هستیم و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.



مردم عراق با دل و جان میزبان زائران ایرانی هستند



الساعدی با تأکید بر مهمان‌نوازی مردم عراق گفت: پیش از آنکه در خانه‌های مردم عراق به روی زائران ایرانی گشوده شود، درِ قلب‌های آنان به روی برادران ایرانی باز شده است و خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) برای مردم عراق افتخار بزرگی محسوب می‌شود.



وی افزود: در تمامی شهرهای عراق، اقوام، عشایر و مردم با شور و اشتیاق از زائران ایرانی استقبال می‌کنند و همه زائران را میهمانان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌دانند.



سرکنسول عراق با بیان اینکه روابط دو کشور از سطح مناسبات سیاسی فراتر رفته است، اظهار کرد: امروز ایران و عراق روابطی برادرانه دارند و اربعین هر سال این پیوند را عمیق‌تر می‌کند.



وی افزود: نگاه دو ملت به آینده‌ای مبتنی بر همکاری، همدلی و توسعه مشترک است و اختلافات گذشته جای خود را به روابط دوستانه و برادرانه داده است.



الساعدی با اشاره به توصیه‌های آیت‌الله سید علی سیستانی گفت: این مرجع عالیقدر همواره بر تکریم و خدمت صادقانه به زائران امام حسین (ع) تأکید داشته‌اند و این توصیه‌ها امروز به فرهنگی فراگیر در عراق تبدیل شده است.



وی افزود: مردم و مسئولان عراق با تمام توان برای خدمت‌رسانی به زائران تلاش می‌کنند و این خدمت را توفیقی بزرگ برای خود می‌دانند.



راه‌آهن کرمانشاه-بغداد، افقی تازه برای توسعه تردد زائران



سرکنسول عراق در کرمانشاه با اشاره به توافقات دو کشور برای توسعه حمل‌ونقل ریلی گفت: تفاهم‌نامه‌های لازم برای اتصال شبکه ریلی ایران و عراق به امضا رسیده و این پروژه نقش مهمی در تسهیل تردد زائران عتبات عالیات خواهد داشت.



الساعدی افزود: با بهره‌برداری از این مسیر ریلی، استان کرمانشاه به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تردد زائران ایرانی به عراق تبدیل خواهد شد و مرز بین‌المللی خسروی نیز جایگاه راهبردی خود را بیش از پیش تقویت می‌کند.



وی ادامه داد: راه‌اندازی این مسیر علاوه بر تسهیل سفر زائران، زمینه‌ساز رونق حمل‌ونقل، افزایش مبادلات اقتصادی و شکوفایی هرچه بیشتر استان کرمانشاه خواهد بود.



سرکنسول عراق در پایان با تمجید از مردم ایران اظهار کرد: ملت ایران، ملتی صبور، مقاوم و استوار است که در شرایط دشوار نیز همواره وحدت و همبستگی خود را حفظ کرده‌اند.