امام جمعه فراشبند: توجه به معیشت مردم اولویت مهم مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید فرج‌زاده فسایی در خطبه‌های نماز جمعه فراشبند، با اشاره به اهمیت حفظ انسجام اجتماعی، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور، افزایش توان معیشتی مردم و توجه به نیازهای اقتصادی جامعه است.

وی افزود: مسئولان باید با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت از تولید، زمینه آرامش بیشتر مردم در حوزه اقتصادی را فراهم کنند و نظارت بر فرآیند تولید و عرضه کالاها نیز مورد توجه قرار گیرد.



امام جمعه فراشبند در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاش اصحاب رسانه شهرستان در اطلاع‌رسانی و انعکاس اخبار قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران باید در کنار رعایت اخلاق حرفه‌ای، با پرهیز از شایعه‌سازی و انتشار اخبار تأییدنشده، در مسیر آگاهی‌بخشی جامعه حرکت کنند.

فرج‌زاده فسایی همچنین با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، بر ضرورت الگوگیری از سیره نبوی، صبر و اخلاق در زندگی اجتماعی تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم، آنان را نمونه‌هایی از بصیرت و مسئولیت‌پذیری دانست و افزود: این شهدا با شناخت شرایط زمانه، برای دفاع از ارزش‌های اسلامی از جان خود گذشتند.

امام جمعه فراشبند در پایان با اشاره به مشکلات برخی خانواده‌های نیازمند شهرستان، از خیران و افراد توانمند خواست در حد توان برای کمک به نیازمندان و رفع مشکلات معیشتی آنان مشارکت کنند.