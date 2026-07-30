به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات گسترده ای را علیه زیرساخت های نظامی اوکراین انجام داده است.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، در حملات بامداد امروز پنج شنبه فرودگاه ها، تأسیسات صنایع نظامی و مراکز لجستیک ارتش اوکراین هدف قرار گرفته است.





این حملات شامل مهمات دوربرد و هدایت‌شونده دقیق بود که از زمین، دریا و هوا شلیک می‌شدند و توسط پهپادهای تهاجمی پشتیبانی می‌شدند.

مناطق مورد اصابت شامل ۷ منطقه - کی یف، لووف، ایوانو-فرانکوفسک، ژیتومیر، روونو، وینیتسا و دنیپروپتروسک - بود و اهدافی از جمله پایگاه‌های هوایی، کارخانه‌های تسلیحات، رله‌های مخابراتی و مراکز لجستیکی را در بر می‌گرفت.





به گفته وزارت دفاع روسیه، این مراکز نقش کلیدی در تولید، ذخیره‌سازی و حمل و نقل موشک و پهپاد و همچنین در اداره شبکه نظارت هوایی اوکراین داشتند.

علاوه بر این، ۳ کشتی باری خشک مورد حمله قرار گرفتند، یکی در بندر یوژنی در دریای سیاه و ۲ کشتی دیگر در سواحل شرقی و جنوبی اودسا، که همگی حامل سلاح و محموله‌های نظامی بودند.





حملات سنگین روسیه به اوکراین در حالی صورت می گیرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور روز گذشته درباره قریب الوقوع بودن آن هشدار داده بود.