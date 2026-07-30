به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک میان استانداری زنجان و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با امضای محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و سیدمحسن صادقی استاندار زنجان منعقد شد و زمینهساز اجرای طرحهای مشترک برای پاسداشت جایگاه علمی و فرهنگی شیخ اشراق و تقویت هویت فرهنگی استان خواهد بود.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، ساخت بنای یادمانی و فرهنگی شیخ شهابالدین سهروردی در شهر سهرورد، بازشناسی ظرفیتهای مادی و معنوی استان زنجان در راستای اجرای این طرح، تملک و آمادهسازی زمین مورد نیاز برای احداث مجموعه و همچنین جلب و توسعه مشارکتهای مردمی در حمایت از اجرای این پروژه از مهمترین محورهای همکاری میان دو طرف است.
احداث مجموعه یادمانی و فرهنگی سهروردی گامی مؤثر در معرفی هرچه بیشتر اندیشههای شیخ اشراق، توسعه گردشگری فرهنگی، تقویت هویت تاریخی استان زنجان و ایجاد بستری مناسب برای برگزاری رویدادهای علمی و فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی به شمار میرود.
شیخ شهاب الدین سهروردی کسی است که مکتب فلسفی فلسفه اشراق را به وجود آورد که بعد از مرگش وسعت یافت. او نظریه خود را در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ارائه کرد. سهروردی را رهبر افلاطونیان جهان اسلام لقب دادهاند.
او خود فلسفهاش را حکمت اشراق نامیده بود که به معنای درخشندگی و برآمدن آفتاب است و اقوام لاتین آن را aurora consurgens نام نهادهاند اما این تفکر فلسفه خاص افلاطونی نیست و در آن آرای افلاطون، ارسطو، نوافلاطونیان، زرتشت، هرمس، اسطوره تحوت و آرای نخستین صوفیان مسلمان در هم آمیخته است.
مکتب سهروردی هم فلسفه هست و هم نیست. فلسفه است از این جهت که به عقل اعتقاد دارد، اما عقل را تنها مرجع شناخت نمیداند. عرفان است از این نظر که کشف و شهود و فلسفه اشراق را شریفترین و بلندمرتبهترین مرحله شناخت میشناسد. فیلسوفی که پس از قرنها هنوز آوازه تاریخ است و طرفداران زیادی در جایجای دنیا دارد.
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