به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه پنجم مردادماه «کامل تقوینژاد» دبیر هیئت دولت خطاب به اعضای هیئت وزیران، تمامی مجوزها و مهلتهایی که بهمنظور مدیریت مطلوب امور و رسیدگی به مسائل ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور پیشبینی شده بود، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
در پی ابلاغیه که در پی مباحث مطرحشده در جلسه ۳۱ تیرماه هیئت وزیران صادر شده، آمده است: «تمام مجوزها و مواعیدی که به جهت مدیریت مطلوب امور و مسائل ناشی از تجاوز دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به کشور پیشبینی گردیده است، تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۵ تمدید میشود.»
بر این اساس، مصوبات، مجوزها و مهلتهای ویژهای که پیشتر برای تسهیل اداره امور کشور و مدیریت شرایط ناشی از جنگ در نظر گرفته شده بود، با تصمیم هیئت وزیران تا پایان شهریورماه اعتبار خواهد داشت.
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