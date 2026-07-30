به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه پنجم مردادماه «کامل تقوی‌نژاد» دبیر هیئت دولت خطاب به اعضای هیئت وزیران، تمامی مجوزها و مهلت‌هایی که به‌منظور مدیریت مطلوب امور و رسیدگی به مسائل ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور پیش‌بینی شده بود، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

در پی ابلاغیه که در پی مباحث مطرح‌شده در جلسه ۳۱ تیرماه هیئت وزیران صادر شده، آمده است: «تمام مجوزها و مواعیدی که به جهت مدیریت مطلوب امور و مسائل ناشی از تجاوز دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به کشور پیش‌بینی گردیده است، تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.»

بر این اساس، مصوبات، مجوزها و مهلت‌های ویژه‌ای که پیش‌تر برای تسهیل اداره امور کشور و مدیریت شرایط ناشی از جنگ در نظر گرفته شده بود، با تصمیم هیئت وزیران تا پایان شهریورماه اعتبار خواهد داشت.