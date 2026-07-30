ادعای نتانیاهو: سعی نکردم ترامپ را برای حمله به ایران متقاعد کنم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز ادعا کرد: من در دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ سعی نکردم او را متقاعد کنم که حملات به ایران را از سر بگیرد.

نتانیاهو در ادامه مصاحبه با این شبکه خبری آمریکایی افزود: من با رئیس‌جمهور ترامپ گزینه‌های مختلفی را درباره ایران، از جمله مذاکره برای یک توافق گسترده‌تر با آنها، مورد بحث قرار دادم.

نخست ‌وزیر کودک‌کش رژیم صهیونیستی در ادمه گزافه گویی‌هایش مدعی شد: از جمله گزینه‌هایی که با رئیس‌جمهور ترامپ در میان گذاشتم، ادامه محاصره هرمز یا اقدام نظامی بود. من کسی را گمراه نکردم و هیچ‌کس به رئیس‌جمهور ترامپ دیکته نمی‌کند که چه کاری باید انجام دهد.

نتانیاهو همچنین با اذعان به قدرت ایران برای استفاده مناسب از برگ برنده تنگه هرمز گفت: پیش‌بینی اینکه ایران تا چه حد می‌تواند تجارت از طریق تنگه هرمز را به یک ابزار چانه‌زنی یا سلاح تبدیل کند، غیرممکن بود.