به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در جنوب لبنان، صبح امروز اطراف شهرک المنصوری را در شهرستان صور هدف حمله پهپادی قرار داد.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان ضمن اعلام این خبر افزود که قایق های جنگی ارتش اشغالگر حریم آب‌های سرزمینی لبنان را در سواحل شهرک المنصوری نقض کرده اند.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه هم در سراسر جنوب لبنان تخریب با بولدوزر، گلوله‌باران و تخریب خانه‌ها را انجام داد در حالی که پهپادها بر فراز بیروت و حومه جنوبی آن پرواز می‌کردند که جدیدترین نقض توافق چارچوب با میانجیگری آمریکا است.