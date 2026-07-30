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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ حمله پهپادی اسرائیل به شهرکی در «صور»

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ حمله پهپادی اسرائیل به شهرکی در «صور»

رژیم صهیونیستی شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد و قایق‌های جنگی این رژیم حریم آب‌های سرزمینی لبنان را در سواحل این شهرک نقض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در جنوب لبنان، صبح امروز اطراف شهرک المنصوری را در شهرستان صور هدف حمله پهپادی قرار داد.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان ضمن اعلام این خبر افزود که قایق های جنگی ارتش اشغالگر حریم آب‌های سرزمینی لبنان را در سواحل شهرک المنصوری نقض کرده اند.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه هم در سراسر جنوب لبنان تخریب با بولدوزر، گلوله‌باران و تخریب خانه‌ها را انجام داد در حالی که پهپادها بر فراز بیروت و حومه جنوبی آن پرواز می‌کردند که جدیدترین نقض توافق چارچوب با میانجیگری آمریکا است.

کد مطلب 6903571

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