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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

راه‌اندازی حسینیه کودک در موکب اربعینی شهرداری منطقه ۸

راه‌اندازی حسینیه کودک در موکب اربعینی شهرداری منطقه ۸

شهرداری منطقه ۸ همزمان با پنجمین سال برپایی موکب زینبیه در کربلا، حسینیه کودک را برای ارائه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و نگهداری از زائران کوچک اربعین راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، همزمان با پنجمین سال فعالیت موکب زینبیه در ایام اربعین حسینی، حسینیه کودک این موکب نیز فعالیت خود را آغاز کرد و با فراهم کردن فضایی امن، آرام و معنوی، پذیرای کودکان زائر حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) است.

در این حسینیه، برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و تربیتی متناسب با گروه‌های سنی مختلف اجرا می‌شود تا کودکان در محیطی شاد، ایمن و متناسب با فضای معنوی اربعین، اوقات خود را سپری کنند.

راه‌اندازی حسینیه کودک با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران زائر و فراهم کردن شرایط مناسب برای استراحت، زیارت و بهره‌مندی آنان از خدمات موکب انجام شده است. در این بخش، بانوان خادم با همراهی مربیان، مسئولیت نگهداری و اجرای برنامه‌های ویژه کودکان را بر عهده دارند.

موکب زینبیه که برای پنجمین سال متوالی در شهر کربلا، شارع‌العباس، عمود ۱۴۰۳، بوستان متنزه‌الحسین برپا شده است، علاوه بر اسکان و پذیرایی از بانوان و کودکان، خدمات درمانی و بهداشتی، فضای استراحت، وضوخانه، راهنمایی زائران و برنامه‌های فرهنگی متنوع از جمله حسینیه کودک را به زائران اربعین حسینی ارائه می‌کند.

کد مطلب 6903630

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