به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، همزمان با پنجمین سال فعالیت موکب زینبیه در ایام اربعین حسینی، حسینیه کودک این موکب نیز فعالیت خود را آغاز کرد و با فراهم کردن فضایی امن، آرام و معنوی، پذیرای کودکان زائر حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) است.

در این حسینیه، برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و تربیتی متناسب با گروه‌های سنی مختلف اجرا می‌شود تا کودکان در محیطی شاد، ایمن و متناسب با فضای معنوی اربعین، اوقات خود را سپری کنند.

راه‌اندازی حسینیه کودک با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران زائر و فراهم کردن شرایط مناسب برای استراحت، زیارت و بهره‌مندی آنان از خدمات موکب انجام شده است. در این بخش، بانوان خادم با همراهی مربیان، مسئولیت نگهداری و اجرای برنامه‌های ویژه کودکان را بر عهده دارند.

موکب زینبیه که برای پنجمین سال متوالی در شهر کربلا، شارع‌العباس، عمود ۱۴۰۳، بوستان متنزه‌الحسین برپا شده است، علاوه بر اسکان و پذیرایی از بانوان و کودکان، خدمات درمانی و بهداشتی، فضای استراحت، وضوخانه، راهنمایی زائران و برنامه‌های فرهنگی متنوع از جمله حسینیه کودک را به زائران اربعین حسینی ارائه می‌کند.