ارائه خدمات امدادی به ۲۸ هزار زائر اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: از ۳۰ تیر تا ۸ مرداد، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر با به‌کارگیری ۱۵۱ تیم عملیاتی، ۵۰۴ نیروی امدادی و ۱۱۴ دستگاه ناوگان ترابری، در مجموع به ۲۸ هزار و ۴۵۲ نفر خدمات امدادی ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، در این مدت ۲۸ هزار و ۱۹۷ نفر از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند، ۲۵۵ مصدوم امدادرسانی شدند که از این تعداد، ۱۹۲ نفر به صورت سرپایی درمان و ۶۳ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند