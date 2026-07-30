به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقان گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۲ پایگاه درمانی مردمی دارای مجوز از مرکز پزشکی حج و زیارت و ۱۰ مرکز تخصصی و درمانی در نقاط مختلف نجف اشرف فعال هستند تا زائران، به‌ویژه زائران ایرانی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خدمات سلامت دسترسی داشته باشند.

وی افزود: تمامی پایگاه‌های مردمی تحت نظارت مرکز پزشکی حج و زیارت فعالیت می‌کنند و از حمایت دارویی و تجهیزات پزشکی برخوردار هستند. همچنین جانمایی این مراکز به گونه‌ای انجام شده که هرچه به محدوده حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) نزدیک‌تر می‌شویم، تراکم مراکز درمانی نیز افزایش می‌یابد.

دهقان با تشریح ظرفیت‌های درمانی نجف اشرف اظهار کرد: پایگاه‌های درمانی در مسجد سهله، مسجد کوفه، هتل ام‌القری، هتل ایوان، مدینةالرضا، مدینةالزائرین، باب‌الطوسی و مجمع علوی با سطوح دو و سه، هتل نباء سطح چهار و بیمارستان امام علی (ع) با مشارکت جمعیت هلال‌احمر استان‌های مختلف در حال ارائه خدمات درمانی به زائران هستند.

وی ادامه داد: در صورت نیاز به خدمات تخصصی‌تر، بیماران با آمبولانس به بیمارستان امام علی (ع) یا سایر مراکز درمانی نجف منتقل می‌شوند. همچنین با استقرار نمایندگان بیمه ایران در ستاد عملیات و بیمارستان‌های طرف قرارداد، زائران ثبت‌نام‌شده در سامانه سماح بدون دغدغه مالی از خدمات درمانی بهره‌مند می‌شوند.

مسئول قرارگاه عملیاتی خدمات بهداشتی و درمانی اربعین ۱۴۰۵ در نجف اشرف، از آمادگی کامل برای انتقال بیماران به کشور خبر داد و گفت: در صورت نیاز، انتقال بیماران از طریق آمبولانس، اتوبوس بیمارستانی یا پرواز هوایی انجام می‌شود و طی روزهای اخیر نیز یک انتقال هوایی اورژانسی و انتقال هفت بیمار برای ادامه درمان به مرز انجام شده است.

دهقان با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ‌گونه اپیدمی یا بیماری واگیردار نگران‌کننده‌ای در میان زائران مشاهده نشده است، افزود: مرکز کنترل عملیات (EOC) به‌ صورت شبانه‌روزی وضعیت بهداشتی و درمانی عراق را رصد می‌کند و تمامی خدمات درمانی ارائه‌شده در مراکز به‌صورت برخط ثبت و پایش می‌شود.

وی همچنین از تأمین کامل داروهای مورد نیاز عملیات اربعین خبر داد و تصریح کرد: هیچ کمبودی در داروهای ضروری و عملیاتی وجود ندارد و تمامی تیم‌های درمانی با انگیزه و آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.