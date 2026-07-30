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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

کاهش ۵۰ درصدی خوردگی تجهیزات نیروگاهی با فناوری نانوحباب

کاهش ۵۰ درصدی خوردگی تجهیزات نیروگاهی با فناوری نانوحباب

پژوهشگران پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه صنعت نفت در یک مطالعه مروری نشان داده‌اند که نانوحباب‌ها می‌توانند راهکاری مؤثر برای کاهش خوردگی تجهیزات فلزی در نیروگاه‌ها باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این بررسی نشان می‌دهد تزریق نانوحباب‌های هوا به محیط‌های اسیدی، از جمله سامانه‌های زمین‌گرمایی، قادر است نرخ خوردگی فولاد را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و در نتیجه عمر تجهیزات را افزایش و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کاهش دهد.

این پژوهش همچنین نشان می‌دهد نانوحباب‌ها علاوه بر صنعت نیرو، در تصفیه آب، حذف آلاینده‌ها، فرآوری مواد معدنی، کشاورزی و پزشکی نیز کاربردهای امیدوارکننده‌ای دارند. با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند برای استفاده گسترده از این فناوری، باید روش‌های تولید و پایداری نانوحباب‌ها در مقیاس صنعتی بهبود یابد تا بتوان از ظرفیت کامل آن برای افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار صنایع بهره برد.

کد مطلب 6903754
مهتاب چابوک

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