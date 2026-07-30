کاهش ۵۰ درصدی خوردگی تجهیزات نیروگاهی با فناوری نانوحباب

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این بررسی نشان میدهد تزریق نانوحبابهای هوا به محیطهای اسیدی، از جمله سامانههای زمینگرمایی، قادر است نرخ خوردگی فولاد را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و در نتیجه عمر تجهیزات را افزایش و هزینههای تعمیر و نگهداری را کاهش دهد.
این پژوهش همچنین نشان میدهد نانوحبابها علاوه بر صنعت نیرو، در تصفیه آب، حذف آلایندهها، فرآوری مواد معدنی، کشاورزی و پزشکی نیز کاربردهای امیدوارکنندهای دارند. با این حال، پژوهشگران تأکید میکنند برای استفاده گسترده از این فناوری، باید روشهای تولید و پایداری نانوحبابها در مقیاس صنعتی بهبود یابد تا بتوان از ظرفیت کامل آن برای افزایش بهرهوری و توسعه پایدار صنایع بهره برد.
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