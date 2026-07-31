به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا جامعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و شیفتگان اهل بیت (ع)، به تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی این حماسه عظیم پرداخت.

امام جمعه موقت زهک با تأکید بر اینکه اربعین فراتر از یک مراسم مذهبی، صحنه‌ای برای تجدید میثاق با آرمان‌های حق و اعلام برائت از جبهه باطل است، خاطرنشان کرد: زائران حسینی با حضور پرشور خود ثابت می‌کنند که پیروان راستین مکتب امام حسین (ع) هستند و هرگز در برابر ظلم سکوت نخواهند کرد.

وی افزود: پیام راهپیمایی اربعین، زنده نگه‌داشتن روحیه مقاومت و ظلم‌ستیزی در سطح جهانی است و به تمام ملت‌ها می‌آموزد که جامعه حسینی هرگز به ظالم تبدیل نمی‌شود، از ظالم حمایت نمی‌کند و در برابر زورگویی خاموش نخواهد ماند.

حجت‌الاسلام جامعی در ادامه با اشاره به هراس دشمنان از این اجتماع عظیم و تأثیرگذار، تصریح کرد که نظام سلطه به دنبال کمرنگ کردن انعکاس رسانه‌ای این رویداد بی‌سابقه است؛ چراکه اربعین نماد همبستگی و قدرت نرم امت اسلامی به شمار می‌رود.

وی اربعین را پیوندی ناگسستنی با گفتمان مقاومت دانست و بر ضرورت معرفی هرچه بهتر این شکوه و اقتدار به جهان تأکید کرد و گفت: همبستگی مثال‌زدنی ملت‌های ایران و عراق در مسیر پیاده‌روی اربعین، پشتوانه‌ای مستحکم برای جبهه مقاومت محسوب می‌شود.

امام جمعه موقت زهک در بخش دیگری از سخنان خود با رد هرگونه سازش با نظام سلطه، خطاب به جریان‌های غرب‌گرا هشدار داد که عزت و قدرت حقیقی، در تکیه بر خداوند و توانمندی‌های داخلی امت اسلامی نهفته است، نه در اعتماد به آمریکا و دشمنان خارجی.

وی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران، ایستادگی ملت ایران را عامل اصلی افول هیمنه آمریکا در منطقه ارزیابی کرد و از مردم خواست تا با حفظ این روحیه مقاومت، توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند.

در پایان این خطبه‌ها، حجت‌الاسلام جامعی با توجه به گرمای فصل تابستان و مصرف بالای انرژی، از شهروندان خواست تا با مدیریت مصرف آب و برق، زمینه بهره‌مندی عادلانه همه هموطنان از این نعمت‌های الهی را فراهم آورند.