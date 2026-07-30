آغاز طرح تابستانه «شوق رویش ۱۴۰۵» در شهرستان دلگان

محمد بامری در گفت و گو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای طرح غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با عنوان «شوق رویش ۱۴۰۵» و با شعار محوری «آگاهی، آمادگی، پویایی» در این شهرستان خبر داد.
رئیس جمعیت هلال احمر دلگان اظهار داشت: این طرح ملی با هدف بهرهوری مناسب از اوقات فراغت جوانان، توانمندسازی، ارتقای سطح دانش و ترویج فرهنگ بشردوستی و با همکاری مشترک هلال احمر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دلگان کلید خورده است.
وی با اشاره به نقش کلیدی جوانان و اعضای کانونها در پیشبرد اهداف این طرح اظهار داشت: طرح شوق رویش یکی از بزرگترین بسترهای جذب و سازماندهی جوانان است که امسال با برنامهریزیهای فشرده و متنوع تلاش دارد تا روحیه نشاط، همدلی و کار تیمی را در میان نسل جوان تقویت کند.
بامری افزود: با توجه به نیازسنجیهای انجامشده، دورههای آموزشی متعددی برای این فصل در نظر گرفته شده است. از جمله مهمترین این برنامهها میتوان به کارگاههای آموزش همگانی و تخصصی کمکهای اولیه و امداد جهت بالا بردن سطح آمادگی جامعه در برابر حوادث، کلاسهای معنوی قرآن کریم، کارگاههای احیای صنایع دستی بومی جهت کارآفرینی، و نشستهای کتابخوانی و ترویج مطالعه اشاره کرد که با مشارکت فعال اعضای کانونهای جوانان برگزار میشود.
رئیس هلال احمر دلگان در پایان ابراز امیدواری کرد: خروجی این طرح، تربیت جوانانی آماده، آگاه و پویا برای خدمت به جامعه و میهن اسلامی باشد.
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