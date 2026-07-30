به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پسندیده در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی و محلی استان زنجان، ضمن تبریک به رئیس جدید هیئت، اظهار کرد: پس از سه سال، هیئت استان صاحب مدیریت جدید شد و اکنون زمان بازسازی، برنامهریزی و استفاده از همه ظرفیتهای استان برای جبران عقبماندگیهاست.
وی با قدردانی از نامزدهای حاضر در انتخابات افزود: حضور چند نامزد در انتخابات نشانه علاقه، مسئولیتپذیری و دغدغهمندی برای توسعه ورزش است و این موضوع را نباید اختلاف یا اعتراض تلقی کرد، بلکه باید آن را فرصتی برای تحول دانست.
پسندیده در ادامه با اشاره به برگزاری چند مرحلهای انتخابات این هیئت گفت: برخی تصور میکنند طولانی شدن روند انتخابات جای تأسف دارد، در حالی که از نظر من این موضوع نشاندهنده حاکم بودن دموکراسی است. اگر قرار بود نتیجه از قبل مشخص شود، انتخابات در همان مرحله نخست پایان مییافت، اما ما به رأی اعضای مجمع احترام گذاشتیم تا در نهایت فرد منتخب با رأی اعتماد مجمع انتخاب شود.
رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی و محلی تصریح کرد: در بسیاری از مجامع، ممکن است نتیجه از قبل تعیین شود، اما در این فدراسیون چنین رویکردی وجود ندارد و هیچگاه اجازه ندادهایم حق کسی ضایع شود.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت همه فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: رئیس جدید هیئت باید از توان و تجربه همه دلسوزان، حتی نامزدهای دیگر انتخابات، استفاده کند تا مسیر توسعه ورزش با همدلی دنبال شود.
پسندیده با اشاره به گستردگی شبکه دستگاههای اجرایی در روستاها گفت: آموزش و پرورش، دهیاریها، خانههای بهداشت، جهاد کشاورزی، بسیج، مساجد و سایر دستگاهها در دورترین نقاط کشور نماینده دارند و هیئتهای ورزشی باید با تعامل و همافزایی با این مجموعهها، کمبودهای موجود را جبران کنند.
وی افزود: امروز امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی دستگاهها و دهیاریها برای توسعه ورزش وجود دارد و حتی بخشی از اعتبارات فرهنگی و ورزشی دهیاریها نیز میتواند در این مسیر هزینه شود.
رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی و محلی ورزش را یکی از مهمترین عوامل افزایش امید اجتماعی و تابآوری جامعه دانست و گفت: توسعه ورزش علاوه بر ارتقای سلامت جسم و روان، موجب کاهش هزینههای درمان و افزایش نشاط اجتماعی میشود و این موضوع در مناطق روستایی اهمیت دوچندان دارد.
وی ادامه داد: روستاییان نقش مهمی در امنیت غذایی، تولید و حتی حفظ امنیت مرزها دارند و شایسته است امکانات ورزشی بیشتری در اختیار آنان قرار گیرد.
پسندیده با اشاره به گسترش فعالیتهای قهرمانی در این فدراسیون اظهار کرد: امروز مسیر حضور ورزشکاران روستایی در تیمهای ملی هموار شده و رشتههایی مانند کوکو، چوبکشی و سایر بازیهای بومی دارای تیم ملی و رویدادهای بینالمللی هستند.
وی از قرار گرفتن رشته کوکو در فهرست بازیهای آسیایی ۲۰۳۰ خبر داد و افزود: همچنین ایران به عضویت رسمی فدراسیون جهانی شترسواری درآمده و فرصت حضور ورزشکاران کشور در رقابتهای بینالمللی این رشته نیز فراهم شده است.
رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی و محلی با اشاره به برگزاری بازیهای جهانی عشایر و سایر رویدادهای بینالمللی تأکید کرد: هیئتهای استانی باید از این فرصت برای استعدادیابی و معرفی ورزشکاران مستعد استفاده کنند تا سهم بیشتری در تیمهای ملی و افتخارات بینالمللی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه عملکرد هیئتهای استانی در توسعه ورزش روستایی و کشف استعدادها قویتر باشد، دفاع از مطالبات این حوزه در سطح وزارت ورزش و جوانان نیز آسانتر خواهد بود و این موضوع به افزایش اعتبارات و توسعه زیرساختهای ورزشی کمک میکند.
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