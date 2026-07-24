به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست با معاون وزیر جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از حضور مسئولان ملی در هرمزگان، اظهار کرد: حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و مسئولان مرتبط در شرایط کنونی، بیانگر توجه ویژه دولت و مجلس به مسائل مردم استان است.
وی با اشاره به شرایط خاص هرمزگان افزود: در حالی که استان در معرض تهاجمات گسترده ارتش تروریستی آمریکا قرار دارد، حضور مسئولان ملی و انجام بازدیدهای میدانی، علاوه بر تقویت روحیه مردم و مسئولان، زمینهساز اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات ناشی از جنگ خواهد بود.
آشوری تصریح کرد: در این مدت خسارتهای قابل توجه و بعضاً جبرانناپذیری به فعالان این حوزهها وارد شده و ضروری است با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی مجلس و توان اجرایی دولت، حمایتهای لازم از این اقشار انجام شود.
وی ساماندهی و حمایت از اشتغال پایدار صیادان را از مهمترین محورهای این نشست عنوان کرد و گفت: شمار زیادی از مردم استان، بهویژه در جزایر و سواحل هرمزگان، از طریق صیادی امرار معاش میکنند و لازم است حمایتهای هدفمند از این قشر در اولویت قرار گیرد از این رو بستههای حمایتی تدوینشده برای صیانت از اشتغال پایدار کشاورزان و صیادان، پس از تأیید در این نشست، برای تصویب نهایی به سران قوا ارائه خواهد شد.
آشوری در پایان با قدردانی از همراهی دولت و مجلس، خاطرنشان کرد: حضور بهموقع و مؤثر مسئولان ملی در استان، نماد یکپارچگی حاکمیت در حمایت از مردم هرمزگان است و مردم نیز قدردان تلاشهای نمایندگان مجلس و اقدامات دولت برای پشتیبانی از آنان در شرایط جنگی هستند.
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