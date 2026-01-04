به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گفت‌وگوی دوجانبه استاندار هرمزگان با بازاریان و کسبه استان هرمزگان با هدف شنیدن مسائل، مطالبات و دغدغه‌های فعالان بازار برگزار شد.

محمد آشوری تازیانی در این نشست با اشاره به تنوع مسائل مطرح‌شده از سوی بازاریان اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود ریشه در قوانین و مقررات دارد و در برخی حوزه‌ها از جمله اصناف، کشاورزی، بازرگانی و صنعت، نیازمند بازنگری و اصلاح قانونی هستیم؛ مجلس شورای اسلامی برای تعیین مسیر حرکت دستگاه‌ها شکل گرفته و قوانین باید به‌گونه‌ای تدوین و اصلاح شوند که جامع، مانع و پاسخ‌گوی نیازهای واقعی جامعه باشند.

وی افزود: در کنار مسائل قانونی، گاهی رویه‌های اجرایی در بخش‌هایی مانند نظام مالیاتی، گمرکات، غذا و دارو و سایر حوزه‌ها با چالش‌هایی همراه است که این موارد باید از مسیرهای پیش‌بینی‌شده مانند ستاد تنظیم بازار، کارگروه رفع موانع تولید و اتحادیه‌های صنفی به‌صورت منسجم پیگیری شود.

آشوری با تأکید بر ضرورت حفظ نظم بازار تصریح کرد: بازاریان و کسبه با پرداخت عوارض، مالیات و انجام تعهدات قانونی، انتظار دارند که اختلالات جانبی و آشفتگی‌های پیرامونی، فعالیت اقتصادی آنان را دچار مشکل نکند؛ لازم است در جلسات تخصصی، نظام مسائل بازار به‌صورت موردی بررسی و در بخش‌هایی که نیاز به اصلاح قانون، مقررات یا رویه‌های اجرایی وجود دارد، گره‌گشایی شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به تجربه موفق حل برخی مسائل از طریق گفت‌وگو خاطرنشان کرد: در مواردی، صرفاً یک گفت‌وگوی منطقی و شکل‌گیری فهم مشترک میان جامعه هدف و دستگاه‌های مسئول، منجر به حل مسئله شده است.

زمانی که درک درستی از مسئله و راه‌حل وجود داشته باشد، نیازی به طولانی شدن مسیرها و اتخاذ روش‌های پرهزینه نخواهد بود.

وی ایجاد درک مشترک را یکی از نیازهای مهم جامعه امروز دانست و گفت: نبود فهم مشترک از مسائل، گاهی نه‌تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند، بلکه آن را پیچیده‌تر می‌سازد.

رسالت این جلسات، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، ایجاد هم‌افزایی، گفت‌وگوی سازنده و مدیریت صحیح امور است.

آشوری در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت هوشیاری عمومی تأکید کرد: در مقاطع مختلف، ملت ایران نشان داده‌اند که در برابر فشارها و مداخلات بیگانگان ایستادگی می‌کنند و امروز نیز با نظم، انضباط، هوشیاری و خدمت‌رسانی به‌موقع، می‌توان مسائل و مشکلات را با همدلی و تعامل مدیریت کرد. انتظار می‌رود بازار استان همچون گذشته با همین روحیه، نقش مؤثر خود را در ثبات و آرامش اقتصادی ایفا کند.