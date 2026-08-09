به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جریان بازدید از تونل شهید میرزایی بندرعباس ، ضمن بررسی آخرین وضعیت تونل و روند اقدامات انجامشده، اظهار کرد: حفظ ایمنی مردم و تردد ایمن و روان، اولویت اصلی در عملیات بازسازی این تونل است و دستگاههای مسئول باید با بسیج همه ظرفیتها، روند بازسازی و ایمنسازی را با جدیت و سرعت دنبال کنند.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای استان در جریان حملات دشمن، افزود: دشمن با هدف ایجاد اختلال در زندگی مردم و آسیب به زیرساختهای حیاتی کشور اقدام کرد، اما اراده و همبستگی مردم و مسئولان اجازه نخواهد داد این آسیبها خللی در روند خدمترسانی ایجاد کند.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: لازم است ضمن رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی، عملیات بازسازی با دقت و سرعت پیش برود و دستگاههای اجرایی، عمرانی و خدماتی استان تا بازگشت کامل شرایط عادی و ایمن، موضوع را به صورت مستمر پیگیری کنند.
استاندار هرمزگان در ادامه، با حضور در بخشداری مرکزی این شهرستان حاجی آباد، از نزدیک در جریان مسائل، ظرفیتها و روند پیگیری امور بخش قرار گرفت و بر ضرورت توجه به مطالبات مردم و تسریع در رفع مسائل موجود تأکید کرد.
آشوری تازیانی در این بازدید، با اشاره به ظرفیتهای شهرستان حاجیآباد، اظهار کرد: خدمترسانی مؤثر زمانی محقق میشود که مسائل مردم با نگاه میدانی و با هماهنگی میان دستگاههای مختلف دنبال شود و مدیران شهرستانی باید با حضور مستمر در میدان، مسائل را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای شهرستان، تقویت هماهنگی میان مجموعههای اجرایی و پیگیری جدی مصوبات و مطالبات مردم تأکید کرد.
استاندار هرمزگان در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین مهدی دری، امام جمعه حاجیآباد، ضمن قدردانی از تلاشها و همراهیهای امام جمعه حاجیآباد، نقش ائمه جمعه را در تقویت همدلی، وحدت و انسجام اجتماعی مهم دانست و گفت: در مسیر خدمت به مردم و پیشبرد امور استان، بیش از هر چیز به فهم مشترک، همدلی و وفاق نیاز داریم.
وی افزود: آنچه باید مورد توجه همه مسئولان و دلسوزان باشد، رسیدن به فهم مشترک درباره مسائل اصلی و حرکت در مسیر منافع مردم است.
آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه وفاق و همدلی، زمینهساز حل مسائل و شتاب گرفتن روند توسعه است، تصریح کرد: همه ظرفیتهای استان باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا بتوانیم با همافزایی، مسائل مردم را بهتر و سریعتر حل کنیم و در مسیر پیشرفت هرمزگان گام برداریم.
وی در پایان بار دیگر از همراهی و حمایتهای امام جمعه حاجیآباد در مسیر خدمترسانی و پیگیری مسائل مردم قدردانی کرد.
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