ارائه بیش از ۲۵۰۰ خدمت درمانی به زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، نادر پورحسن عصر پنجشنبه با اشاره به اقدامات انجام‌شده از زمان استقرار این تیم‌ها در مرز مهران اظهار کرد: از دوم مردادماه تاکنون، بیش از ۲۵۰۰ مورد ویزیت و خدمت درمانی به زائران اربعین حسینی ارائه شده است.

وی افزود: در این مدت، ۵۰۰ مورد درمان و تحت‌نظر قرار دادن بیماران مبتلا به گرمازدگی انجام شده و ۴۵ بیمار نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام و منتقل شده‌اند.

پورحسن با اشاره به ظرفیت تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مرز مهران گفت: در مرحله نخست اعزام، ۶۰ نفر از نیروهای داوطلب شامل پزشکان، پرستاران، کمک‌پرستاران، نیروهای خدمات و انتظامات و همچنین نیروهای عملیاتی فوریت‌های پزشکی در این مأموریت حضور دارند.

وی ادامه داد: این تیم با بهره‌گیری از ۶ دستگاه آمبولانس سبک، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس، درمانگاه شهید سلیمانی پایانه مرزی مهران را تحویل گرفته و به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی است.

مسئول تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مراسم اربعین حسینی همچنین از تداوم حضور نیروهای درمانی دانشگاه در مرز مهران خبر داد و گفت: گروه دوم تیم‌های درمانی دانشگاه امروز، هشتم مردادماه، جایگزین گروه نخست مستقر در مهران می‌شود و ارائه خدمات درمانی به زائران بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تیم‌های درمانی، پشتیبانی، بهداشت و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تا پایان مراسم اربعین حسینی در مرز مهران حضور فعال خواهند داشت و خدمات مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

پورحسن در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف حفظ و ارتقای سلامت زائران، تسهیل دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی انجام می‌شود.