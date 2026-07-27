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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

آغاز به‌کار درمانگاه هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در کربلای معلی

آغاز به‌کار درمانگاه هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در کربلای معلی

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از آغاز به‌کار درمانگاه این جمعیت در کتابخانه مرکزی کربلای معلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: درمانگاه این جمعیت از روز یکشنبه چهارم مردادماه ۱۴۰۵ در شارع‌الحسین و در محل کتابخانه مرکزی کربلا فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این مرکز درمانی با بهره‌گیری از ۵۵ نفر کادر درمانی و اجرایی، برای ارائه خدمات مورد نیاز زائران اربعین حسینی سازماندهی شده و تا پایان مراسم اربعین به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پزشک عمومی، پزشکان متخصص داخلی، قلب، زنان و طب اورژانس، پرستاران، کارشناسان فوریت‌های پزشکی، تکنسین‌های داروخانه و عوامل اجرایی و پشتیبانی در این درمانگاه حضور دارند و خدمات مورد نیاز زائران را به‌صورت شبانه‌روزی ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه درمانی گفت: تمامی بخش‌های درمانگاه برای ارائه خدمات سریع، ایمن و مطلوب تجهیز شده است تا پاسخ‌گوی نیازهای سریع به نیازهای پزشکی آنان در ایام اربعین است.

کد مطلب 6900952

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