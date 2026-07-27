به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: درمانگاه این جمعیت از روز یکشنبه چهارم مردادماه ۱۴۰۵ در شارع‌الحسین و در محل کتابخانه مرکزی کربلا فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این مرکز درمانی با بهره‌گیری از ۵۵ نفر کادر درمانی و اجرایی، برای ارائه خدمات مورد نیاز زائران اربعین حسینی سازماندهی شده و تا پایان مراسم اربعین به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پزشک عمومی، پزشکان متخصص داخلی، قلب، زنان و طب اورژانس، پرستاران، کارشناسان فوریت‌های پزشکی، تکنسین‌های داروخانه و عوامل اجرایی و پشتیبانی در این درمانگاه حضور دارند و خدمات مورد نیاز زائران را به‌صورت شبانه‌روزی ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه درمانی گفت: تمامی بخش‌های درمانگاه برای ارائه خدمات سریع، ایمن و مطلوب تجهیز شده است تا پاسخ‌گوی نیازهای سریع به نیازهای پزشکی آنان در ایام اربعین است.