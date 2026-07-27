به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز دوشنبه با تشریح عملکرد چهار ماهه معاونت آموزش و پژوهش این جمعیت اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، ۶۰۶ دوره آموزشی در حوزه‌های مختلف عمومی، همگانی، امدادی، تخصصی و ضمن خدمت در سطح استان برگزار شده است.

وی افزود: در این مدت، ۱۸۷ دوره عمومی و پایه با محوریت کمک‌های اولیه، آمادگی در مخاطرات و مهارت‌های داوطلبی اجتماع‌محور برگزار شد که ۳ هزار و ۷۴۰ نفر در این دوره‌ها آموزش دیدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین ۷۴ دوره آموزش همگانی مبتنی بر نیاز روز جامعه، شامل آموزش‌های مرتبط با اربعین و موکب‌داران، ایمنی در تکایا، کمک‌های اولیه ویژه طلاب، پادگان‌ها و فرهنگیان برگزار شد که یک‌هزار و ۴۸۰ نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه امداد و نجات گفت: در چهار ماهه نخست سال، ۹۴ دوره نهضت ملی امداد و نجات در قالب آموزش های آمادگی در برابر شرایط جنگی برای یک‌هزار و ۸۸۰ نفر برگزار شد که نقش مهمی در ارتقای آمادگی عملیاتی و توسعه مهارت‌های امدادی در بین فراگیران داشته است.

جودی همچنین از اجرای گسترده پویش‌های آموزشی در سطح استان خبر داد و افزود: در این بازه زمانی، ۲۲۱ دوره آموزشی ایستگاهی کمک های اولیه در قالب پویش «خیابان با ما» برگزار شد که بیش از ۵ هزار نفر از آموزش‌های ارائه‌شده در این بخش بهره‌مند شدند.

وی در ادامه با اشاره به آموزش‌های تخصصی و سازمانی خاطرنشان کرد: طی این مدت، ۲۶ دوره آموزشی تخصصی ویژه نجاتگران با حضور ۶۹۶ نفر و نیز ۴ دوره آموزشی ضمن خدمت حضوری با مشارکت ۶۵۰ نفر برگزار شد که در راستای توان‌افزایی نجاتگران و ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان و داوطلبان برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی تأکید کرد: توسعه آموزش‌های کاربردی، تخصصی و متناسب با نیاز جامعه، از اولویت‌های مهم این جمعیت به شمار می‌رود و معاونت آموزش و پژوهش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تلاش دارد زمینه ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، افزایش آمادگی عمومی و تقویت توان عملیاتی نجاتگران را در سطح استان فراهم کند.