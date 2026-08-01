به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری هم‌زمان با روز ملی جنگلبانی در مراسم افتتاح نخستین پاسگاه تخصصی اطفای حریق منابع طبیعی استان قزوین در کوهین، از تلاش‌های کارکنان و حافظان منابع طبیعی و محیط زیست قدردانی کرد.

وی حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را فراتر از یک وظیفه اداری دانست و اظهار کرد: کارکنان منابع طبیعی با فداکاری و تلاش خود از امنیت زیست‌محیطی و حیات مردم پاسداری می‌کنند و خدمت آنان یک رسالت ملی است.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت تاریخی و زیست‌محیطی جنگل‌ها افزود: جنگل‌ها متعلق به امروز و دیروز نیستند، بلکه بخشی از هویت و تاریخ این سرزمین و دارایی چند هزار ساله ایران به شمار می‌روند.

نوذری تصریح کرد: ما امروز در جایگاه امانت‌داران این میراث ارزشمند قرار داریم و وظیفه داریم منابع طبیعی و جنگل‌ها را به گونه‌ای حفاظت کنیم که نسل‌های آینده نیز بتوانند از این سرمایه ملی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به دشواری‌های فعالیت نیروهای منابع طبیعی و جنگلبانی خاطرنشان کرد: این نیروها در شرایط سخت و با مسئولیت‌های سنگین در عرصه حفاظت از طبیعت فعالیت می‌کنند و بخش قابل توجهی از این تلاش‌ها بدون دیده‌شدن و هیاهو انجام می‌شود.

استاندار قزوین ادامه داد: ممکن است حقوق و مزایای این نیروهای دغدغه‌مند با حجم مسئولیت‌ها و سختی‌های کار آنان همخوانی نداشته باشد، اما ارزش خدمت صادقانه آنان و پاسداری از سرمایه‌های طبیعی کشور را نمی‌توان صرفاً با معیارهای مادی سنجید.

نوذری تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و باید با تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و اطفای حریق، حمایت از نیروهای این حوزه و افزایش مشارکت عمومی، از سرمایه‌های طبیعی استان و کشور صیانت کرد.