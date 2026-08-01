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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

استاندار قزوین: جنگل‌ها امانتی برای نسل‌های آینده ایران هستند

استاندار قزوین: جنگل‌ها امانتی برای نسل‌های آینده ایران هستند

قزوین- استاندار قزوین گفت: جنگل‌ها بخشی از هویت و تاریخ ایران و میراثی چند هزار ساله هستند که امروز به امانت در اختیار ما قرار دارند تا برای نسل‌های آینده حفظ شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری هم‌زمان با روز ملی جنگلبانی در مراسم افتتاح نخستین پاسگاه تخصصی اطفای حریق منابع طبیعی استان قزوین در کوهین، از تلاش‌های کارکنان و حافظان منابع طبیعی و محیط زیست قدردانی کرد.

وی حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را فراتر از یک وظیفه اداری دانست و اظهار کرد: کارکنان منابع طبیعی با فداکاری و تلاش خود از امنیت زیست‌محیطی و حیات مردم پاسداری می‌کنند و خدمت آنان یک رسالت ملی است.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت تاریخی و زیست‌محیطی جنگل‌ها افزود: جنگل‌ها متعلق به امروز و دیروز نیستند، بلکه بخشی از هویت و تاریخ این سرزمین و دارایی چند هزار ساله ایران به شمار می‌روند.

نوذری تصریح کرد: ما امروز در جایگاه امانت‌داران این میراث ارزشمند قرار داریم و وظیفه داریم منابع طبیعی و جنگل‌ها را به گونه‌ای حفاظت کنیم که نسل‌های آینده نیز بتوانند از این سرمایه ملی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به دشواری‌های فعالیت نیروهای منابع طبیعی و جنگلبانی خاطرنشان کرد: این نیروها در شرایط سخت و با مسئولیت‌های سنگین در عرصه حفاظت از طبیعت فعالیت می‌کنند و بخش قابل توجهی از این تلاش‌ها بدون دیده‌شدن و هیاهو انجام می‌شود.

استاندار قزوین ادامه داد: ممکن است حقوق و مزایای این نیروهای دغدغه‌مند با حجم مسئولیت‌ها و سختی‌های کار آنان همخوانی نداشته باشد، اما ارزش خدمت صادقانه آنان و پاسداری از سرمایه‌های طبیعی کشور را نمی‌توان صرفاً با معیارهای مادی سنجید.

نوذری تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و باید با تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و اطفای حریق، حمایت از نیروهای این حوزه و افزایش مشارکت عمومی، از سرمایه‌های طبیعی استان و کشور صیانت کرد.

کد مطلب 6905380

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