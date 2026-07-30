به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه با حضور در جلسه حکمرانی محله محور عنوان کرد: گفتمان مشترک میان دستگاه های مختلف در حوزه حکمرانی محله محور در حال شکل گیری است اما تا رسیدن به اوج اقدامات فاصله داریم. برای نائل شدن به این امر باید از بخشی نگری پرهیز کرده و از افزایش هم افزایی در این حوزه حمایت کرد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: هر کدام از دستگاه های ذی ربط در حوزه حکمرانی شهری علاوه بر آورده تئوریک در جلسات مشترک باید در حوزه عمل نیز سهم خود را با مشارکت در تصمیمات اتخاذ شده در حیطه وظایف خود از جمله حفظ محیط زیست، مبارزه با آسیب های اجتماعی و سایر ایفا کنند.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر چه در دیدگاه سنتی متولی امر سلامت وزارت بهداشت و یا در حوزه امنیت، نیروی انتظامی در گرفته می شد اما در دنیای کنونی و با توجه به در هم آمیختن تمامی حوزه ها بسیاری از دستگاه ها خواه ناخواه در امور یاد شده دخیل هستند و نباید تمام سنگینی بار مسئولیت بر دوش یک نهاد گذاشته شود.

وی تصریح کرد: دلیل توجه ویژه به مدیریت محله محور در دولت وفاق در اصل پرهیز از عملکرد سازمان ها به صورت جزیره ای است و تمامی دستگاه ها باید با تمام توان به هم افزایی در میان خود همت گمارند.

سرمست با تأکید بر موضوع آموزش به عنوان بستر همه تحولات اظهار داشت: نقطه عزیمت ما باید در تمامی حوزه ها آموزش است و هرگونه تحول باید از کودکان و نوجوانان آغاز گردد. باید روی نسل جوان متمرکز شد و از تکنولوژی های به روز و دیجیتال بهره برد.

استاندار در پایان سخنان خود یادآور شد: باید از مرحله تصمیم گیری یک جانبه به مرحله تصمیم سازی عبور کرد و این امر مستلزم این است که ضمن تعریف نقش برای هر دستگاه، از محلات بازخورد گرفت و مطابق با رفتار و تعلقات اجتماعی دریافت شده سیاست گذاری کرد.

در پایان این جلسه سند همکاری چند جانبه ٣+٣، الگوی نوآورانه حکمرانی سلامت محله محور با مشارکت مردمی و اکوسیستم هوشمند سلامت اجتماعی به امضای استاندار، شهردار تبریز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نهادهای مرتبط رسید.