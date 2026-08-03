استاندار آذربایجان شرقی خواستار تسریع در پروژه انتقال آب ارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر دوشنبه در دیدار با عباس علی آبادی وزیر نیرو گفت: انتقال آب ارس به تبریز یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های عمرانی استان است و تامین آب شرب و صنایع ۲۲ شهر استان به این پروژه وابسته است. لازم است وزارت نیرو برای کمک به تامین مالی این پروژه گام‌های اساسی بردارد.

تسریع در انجام پروژه بازتوانی نیروگاه تبریز

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه بر ضرورت تسریع در انجام پروژه بازتوانی نیروگاه تبریز تاکید کرد و گفت: بازتوانی نیروگاه تبریز نقش حیاتی در افزایش تولید برق و کاهش آلایندگی خواهد داشت. این پروژه علاوه بر اینکه یک اقدام ملی است، مطالبه مردم استان هم است و لازم است وزارت نیرو اقدامات لازم را انجام دهد.

کاهش قطعی برق صنایع آذربایجان شرقی

سرمست همچنین بر کاهش قطعی برق صنایع آذربایجان شرقی تاکید کرد و گفت: تداوم تولید در شرایط فعلی، یک ضرورت ملی است. با توجه به تاکید رییس جمهور محترم، لازم است با اتخاذ سیاست هایی، قطعی برق صنایع استان کاهش یابد تا جریان تولید شود.

توسعه زیرساخت‌های برق همزمان با گسترش نیروگاه‌های خورشیدی

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توسعه نیروگاه ‌های خورشیدی در استان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ های انتقال و توزیع برق، خواستار تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه‌ های مهم صنعت برق استان از جمله ایستگاه ‌های ۴۰۰ کیلوولت هشترود، شرق تبریز و هریس، ایستگاه‌ های ۲۳۰ کیلوولت ملکان و ممقان، پروژه‌ های برق داخل شهر تبریز، خطوط ارتباطی، نیروگاه های خورشیدی شهرک‌های صنعتی و دانشگاه‌ها شد.

درخواست اعتبار برای هوشمندسازی شبکه آب تبریز

سرمست با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در کلانشهر تبریز، اجرای طرح هوشمندسازی شبکه توزیع آب را یکی از اقدامات اساسی برای توزیع عادلانه آب شرب دانست و خواستار تخصیص اعتبار برای اجرای این طرح شد.

تأمین برق اضطراری برای پایداری شبکه آبرسانی

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بهره‌ برداری شرکت آب و فاضلاب استان از یک هزار و ۶۴۰ تأسیسات آبرسانی، خواستار اختصاص اعتبار برای خرید، نصب و راه‌اندازی ۲۳۴ دستگاه دیزل ژنراتور شد تا پایداری تأمین آب را در شرایط بحرانی تضمین شود.

تسریع در تکمیل پروژه‌ های راهبردی فاضلاب

سرمست در ادامه بر ضرورت تأمین چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مدول دوم تصفیه‌ خانه فاضلاب تبریز تأکید کرد و گفت: این پروژه که هم‌ اکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست، بازچرخانی پساب برای مصارف صنعتی و کمک به احیای دریاچه ارومیه خواهد داشت.

وی همچنین خواستار تخصیص اعتبار برای تکمیل تصفیه‌ خانه فاضلاب شهرهای اسکو، خسروشاه و فاز چهار شهر جدید سهند شد و این طرح را از پروژه‌ های مهم زیست‌ محیطی و زیرساختی استان برشمرد.

تأکید بر ارتقای تصفیه‌ خانه فاضلاب شهر جدید سهند

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش جمعیت شهر جدید سهند و اجرای گسترده طرح نهضت ملی مسکن، خواستار اختصاص تخصیص اعتبار لازم برای ارتقای مدول اول تصفیه ‌خانه فاضلاب این شهر شد تا ظرفیت تصفیه‌ خانه متناسب با رشد جمعیت افزایش یافته و مشکلات موجود در جمع‌ آوری و تصفیه فاضلاب برطرف شود.

پیگیری اعتبارات ملی برای توسعه زیرساخت‌ های استان

در پایان این دیدار، سرمست بر ضرورت حمایت وزارت نیرو از پروژه‌ های زیربنایی آذربایجان شرقی تأکید کرد و خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات ملی برای اجرای این طرح‌ها شد؛ طرح‌ هایی که به گفته وی، نقش مهمی در توسعه صنعتی، تأمین پایدار آب و برق، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهبود شاخص‌ های زیست‌ محیطی استان خواهند داشت.