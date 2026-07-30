دیدار و گفتگوی استاندار آذربایجان شرقی با آیت الله آل هاشم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه چهارشنبه در این دیدار با اشاره به شخصیت والای آیت الله آل هاشم گفت: حضرتعالی حق پدری بر گردن همه ما دارید و یکی از سرمایه‌های معنوی آذربایجان محسوب می‌شوید.

استاندار با گرامیداشت یاد و نام امام جمعه فقید تبریز گفت: راه مرحوم آیت الله شهید محمدعلی آل هاشم روشن است و کردار و اندیشه های او الهام‌بخش آیندگان خواهد بود.

سرمست در پایان با ابلاغ سلام رییس جمهور گفت: مسعود پزشکیان در دیدارهای مختلف، جویای احوال شما هستند و ارادت ویژه ای به شخصیت معنوی و روحانی شما دارند.