به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر دوشنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت تالابهای آذربایجانشرقی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان اظهار کرد: برخی ظرفیتهای ارزشمند در استان وجود دارد که میتوان با برنامهریزی و سرمایهگذاری مناسب، آنها را به فرصتهای مهم توسعهای تبدیل کرد.
وی تالاب قرهقشلاق را یکی از مهمترین ظرفیتهای طبیعی آذربایجانشرقی عنوان کرد و افزود: این تالاب با وسعت ۲۰ هزار هکتار، بزرگترین تالاب اقماری دریاچه ارومیه محسوب میشود و باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان و سرمایهگذاران قرار گیرد.
استاندار آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخشها برای حفاظت و احیای تالابها گفت: احیای دریاچه ارومیه و تالابهای استان تنها با اقدامات دولتی امکانپذیر نیست و نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد، جوامع محلی و نهادهای ملی و بینالمللی است.
سرمست با قدردانی از نقش تشکلهای مردمی در حوزه محیط زیست، بر تقویت ارتباط میان دستگاههای مسئول و سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت اجتماعی این مجموعهها برای حل چالشهای زیستمحیطی استفاده شود.
وی تحقق حقآبه تالابها، برخورد با چاههای غیرمجاز، جلوگیری از توسعه باغات و کشتهای پرآببر، مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز، مدیریت چرای دام، اجرای قانون حدنگار و اصلاح کانالهای آبرسانی را از اولویتهای حفاظت از تالابهای استان برشمرد.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین درباره تالاب قوریگل گفت: مهمترین اقدام برای این تالاب، اجرای پروژه لولهگذاری است و دستگاههای مرتبط باید با تأمین اعتبار لازم، این طرح را حداکثر ظرف یک سال به سرانجام برسانند.
سرمست اصلاح الگوی کشت را یکی از راهکارهای اساسی مدیریت منابع آب و احیای حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانست و افزود: هدایت کشاورزان به سمت تولید محصولات کمآببر و افزایش بهرهوری، نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع آبی دارد.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری تالابهای قرهقشلاق و قوریگل، بر برگزاری رویدادهای استانی و ملی با محوریت این زیستبومها تأکید کرد و گفت: معرفی ظرفیتهای طبیعی استان میتواند زمینه جذب حمایتها و منابع ملی و بینالمللی را فراهم کند.
استاندار آذربایجانشرقی در پایان بر ضرورت تصویب و تضمین حقآبه تالاب قرهقشلاق تأکید کرد و آن را از الزامات حفاظت پایدار از این زیستبوم ارزشمند دانست.
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