  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

سرمست:ظرفیت‌های مغفول تالاب‌های آذربایجان‌شرقی به فرصت توسعه تبدیل شود

سرمست:ظرفیت‌های مغفول تالاب‌های آذربایجان‌شرقی به فرصت توسعه تبدیل شود

تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: ظرفیت‌های مغفول تالاب‌های استان با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، به فرصت‌های توسعه تبدیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر دوشنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت تالاب‌های آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان اظهار کرد: برخی ظرفیت‌های ارزشمند در استان وجود دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب، آنها را به فرصت‌های مهم توسعه‌ای تبدیل کرد.

وی تالاب قره‌قشلاق را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعی آذربایجان‌شرقی عنوان کرد و افزود: این تالاب با وسعت ۲۰ هزار هکتار، بزرگ‌ترین تالاب اقماری دریاچه ارومیه محسوب می‌شود و باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌ها برای حفاظت و احیای تالاب‌ها گفت: احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌های استان تنها با اقدامات دولتی امکان‌پذیر نیست و نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی و نهادهای ملی و بین‌المللی است.

سرمست با قدردانی از نقش تشکل‌های مردمی در حوزه محیط زیست، بر تقویت ارتباط میان دستگاه‌های مسئول و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت اجتماعی این مجموعه‌ها برای حل چالش‌های زیست‌محیطی استفاده شود.

وی تحقق حق‌آبه تالاب‌ها، برخورد با چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از توسعه باغات و کشت‌های پرآب‌بر، مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، مدیریت چرای دام، اجرای قانون حدنگار و اصلاح کانال‌های آبرسانی را از اولویت‌های حفاظت از تالاب‌های استان برشمرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین درباره تالاب قوری‌گل گفت: مهم‌ترین اقدام برای این تالاب، اجرای پروژه لوله‌گذاری است و دستگاه‌های مرتبط باید با تأمین اعتبار لازم، این طرح را حداکثر ظرف یک سال به سرانجام برسانند.

سرمست اصلاح الگوی کشت را یکی از راهکارهای اساسی مدیریت منابع آب و احیای حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانست و افزود: هدایت کشاورزان به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر و افزایش بهره‌وری، نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع آبی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری تالاب‌های قره‌قشلاق و قوری‌گل، بر برگزاری رویدادهای استانی و ملی با محوریت این زیست‌بوم‌ها تأکید کرد و گفت: معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان می‌تواند زمینه جذب حمایت‌ها و منابع ملی و بین‌المللی را فراهم کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی در پایان بر ضرورت تصویب و تضمین حق‌آبه تالاب قره‌قشلاق تأکید کرد و آن را از الزامات حفاظت پایدار از این زیست‌بوم ارزشمند دانست.

کد مطلب 6907752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها