سرمست: تأمین برق صنایع اولویت مدیریت آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح پنج‌شنبه در نشست بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی با اشاره به چالش ناترازی انرژی در بخش تولید، اظهار کرد: تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی برای احداث نیروگاه، پیشنهادی مناسب و قابل اجراست و مدیریت استان از چنین ابتکارهایی استقبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین بازدارنده تولید افزود: اگرچه قوانین بالادستی در این حوزه وجود دارد، اما لازم است با بهره‌گیری از دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، موانع پیش‌روی تولید و توسعه شهرک‌های صنعتی بازنگری و برطرف شود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مدیریت استان برای حمایت از بخش تولید عزم جدی دارد، گفت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید خود را متعهد به بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی بدانند.

سرمست با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، خواستار توجه ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازسازی و بهسازی این زیرساخت‌ها شد و افزود: راه‌اندازی شهرک صنعتی صنایع مس در آذربایجان شرقی از مطالبات جدی استان است و می‌تواند زمینه توسعه صنایع تکمیلی این بخش را فراهم کند. وی همچنین ظرفیت‌های شهرک صنعتی بعثت را برای توسعه فناوری‌های نوین مورد توجه قرار داد.

وی توسعه صنایع کوچک را از اولویت‌های استان دانست و اظهار کرد: لکه‌های صنعتی از جمله منطقه کوجوار تبریز قابلیت ساماندهی و توسعه بر اساس الگوهای موفق را دارند و باید زیرساخت‌ها و بسترهای قانونی لازم برای فعالیت منسجم آنها فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی گفت: اجرای این طرح با وجود مصوبات قبلی هنوز به نتیجه نرسیده است، در حالی که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از راهکارهای اساسی برای رفع ناترازی انرژی و تأمین پایدار برق صنایع به شمار می‌رود.

سرمست همچنین بر تسریع در جبران خسارت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع شد.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای کاهش خاموشی صنایع، خاطرنشان کرد: تأمین برق صنایع اولویت مدیریت استان است و قطع برق شهرک‌های صنعتی بیش از یک روز در هفته قابل قبول نیست؛ از این‌رو همه دستگاه‌های مسئول باید برای اجرای کامل این دستور و کاهش خاموشی واحدهای تولیدی همکاری کنند.