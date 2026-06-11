صفایی بوشهری: منطقه آزاد باید به رفاه مردم منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری استان و آیین معرفی مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از تلاش مسئولان برای راهاندازی منطقه آزاد بوشهر، اظهار کرد: اقتصاد دریامحور در جهان امروز یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی به شمار میرود و مناطق ساحلی همواره نقش مؤثری در تجارت، تولید و رشد اقتصادی کشورها داشتهاند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و راهبردی بوشهر در خلیج فارس افزود: این استان به واسطه موقعیت جغرافیایی، دسترسی به دریا، نزدیکی به منابع انرژی و سابقه طولانی در تجارت دریایی، از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه اقتصادی برخوردار است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه مطالبه ایجاد بندر آزاد در بوشهر سابقهای چند دههای دارد، گفت: فعالان اقتصادی این استان از سالها پیش به اهمیت این موضوع واقف بودهاند و امروز تحقق منطقه آزاد بوشهر میتواند نقطه عطفی در توسعه استان باشد.
صفایی بوشهری تأکید کرد: منطقه آزاد نباید صرفاً محلی برای جابهجایی سرمایه و کالا باشد، بلکه باید در خدمت رشد تولید، اشتغال، رونق تجارت و افزایش رفاه عمومی قرار گیرد تا مردم استان به صورت ملموس از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی توسعه زیرساختها را از مهمترین نیازهای موفقیت منطقه آزاد دانست و افزود: تکمیل شبکه حملونقل، به ویژه اتصال ریلی، تسهیل فرآیندهای اداری و گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا از الزامات افزایش رقابتپذیری تجارت دریایی در بوشهر است.
امام جمعه بوشهر همچنین بر استفاده از فناوریهای نوین و مدیریت هوشمند در حوزه تجارت تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت تجارت الکترونیک و کاهش بروکراسی میتواند جایگاه اقتصادی استان را در سطح ملی و منطقهای ارتقا دهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و علمی بوشهر خاطرنشان کرد: همافزایی منطقه آزاد با منطقه ویژه علم و فناوری میتواند زمینه شکلگیری تجارت دانشبنیان و توسعهای پایدار و مردممحور را در استان فراهم کند.
صفایی بوشهری در پایان با تبریک به مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد بوشهر، ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزی مناسب و اقدامات مؤثر، این منطقه به یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
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