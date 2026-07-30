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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

تردد روزانه در مرز مهران به بالای ۲۰۰ هزار نفر رسیده است

تردد روزانه در مرز مهران به بالای ۲۰۰ هزار نفر رسیده است

ایلام - مدیر حج و زیارت استان ایلام گفت: تردد روزانه در مرز مهران به بالای ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.

سجاد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به استقبال گسترده زائران از ثبت‌نام در سامانه سماح، اظهار داشت: تا امروز بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۶۰ درصد از این زائران، مرز بین‌المللی مهران را برای تشرف به عتبات عالیات برگزیده‌اند و مرز مهران همچنان به عنوان پرترددترین گذرگاه زمینی کشور، در صدر انتخاب زائران قرار دارد و این استقبال بی‌نظیر، گویای امنیت، نزدیکی به عتبات و زیرساخت‌های مناسب این مسیر است.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تمامی زائران است، افزود: بدون ثبت‌نام در این سامانه، زائران نمی‌توانند از مرز خارج شوند و از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند گردند و مدیرعامل بیمه ایران نیز تأکید کرده است که هیچ زائری بدون ثبت‌نام در سامانه سماح امکان تشرف به عتبات عالیات را نخواهد داشت و از زائران خواست که ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

مدیر حج و زیارت استان ایلام با اشاره به طراحی نرم‌افزار «همیار اربعین»، تصریح کرد: زائران با وارد شدن به این نرم‌افزار و با استفاده از کد ملی، می‌توانند در صورت گم شدن، افراد خود را پیدا کنند و همچنین از تمامی امکانات رفاهی و خدماتی در طول مسیر مطلع شوند و این نرم‌افزار، ابزاری مؤثر برای تسهیل سفر زائران است.

رحمانی با اشاره به استقرار یک هزار و ۲۰۰ کارگزار حج و زیارت در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا، خاطرنشان کرد: ۹۰ نفر از کارگزاران استان همدان (استان معین ایلام) در پایانه مرزی شهید سلیمانی مستقر هستند و به صورت شبانه‌روزی در مواکب حج و زیارت فعالیت می‌کنند و همچنین با وجود جمعیت ۲۰ هزار نفری شهر مهران، روزانه بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار نفر از این مرز خارج می‌شوند و تردد زائران به صورت آرام و روان در حال جریان است و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

کد مطلب 6903898

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