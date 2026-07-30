به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر پنجشنبه در دیدار با جنگلبانان کلاردشت که در آستانه روز جنگلبان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سازمان منابع طبیعی، به‌ویژه شهید سرهنگ ذکریایی، از تلاش‌های شبانه‌روزی جنگلبانان در حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای بهبود وضعیت معیشتی جنگلبانان اظهار کرد: با اصلاح سازوکار تأمین اعتبارات، حقوق جنگلبانان از حالت تملکی و وابسته به طرح‌ها خارج و به اعتبارات هزینه‌ای تبدیل شده است تا پرداخت حقوق این نیروها دیگر در انتظار تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی نباشد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور این اقدام را گامی مهم در جهت ایجاد ثبات در پرداخت حقوق و افزایش امنیت معیشتی جنگلبانان دانست و افزود: اگرچه از نظر امکانات در حداقل هستیم، اما به غیرت و انگیزه نیروهای خود تکیه داریم و همین سرمایه انسانی بزرگ‌ترین پشتوانه حفاظت از منابع طبیعی کشور است.

افلاطونی با تأکید بر جایگاه راهبردی جنگلبانان در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور گفت: شما سبزپوشان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، پاسداران امید، زندگی و آینده این سرزمین هستید.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از آب و خاک، صرفاً حفاظت از مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه صیانت از مرز و بوم ایران است و جنگلبانان به‌عنوان نگهبانان بوم این سرزمین، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده بر عهده دارند.