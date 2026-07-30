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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

پرداخت حقوق جنگلبانان از اعتبارات هزینه‌ای انجام می‌شود

پرداخت حقوق جنگلبانان از اعتبارات هزینه‌ای انجام می‌شود

کلاردشت- رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تغییر شیوه تأمین حقوق جنگلبانان خبر داد و گفت: با تبدیل اعتبارات حقوق جنگلبانان از تملکی به هزینه‌ای، پرداخت حقوق دیگر معطل نمی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر پنجشنبه در دیدار با جنگلبانان کلاردشت که در آستانه روز جنگلبان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سازمان منابع طبیعی، به‌ویژه شهید سرهنگ ذکریایی، از تلاش‌های شبانه‌روزی جنگلبانان در حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای بهبود وضعیت معیشتی جنگلبانان اظهار کرد: با اصلاح سازوکار تأمین اعتبارات، حقوق جنگلبانان از حالت تملکی و وابسته به طرح‌ها خارج و به اعتبارات هزینه‌ای تبدیل شده است تا پرداخت حقوق این نیروها دیگر در انتظار تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی نباشد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور این اقدام را گامی مهم در جهت ایجاد ثبات در پرداخت حقوق و افزایش امنیت معیشتی جنگلبانان دانست و افزود: اگرچه از نظر امکانات در حداقل هستیم، اما به غیرت و انگیزه نیروهای خود تکیه داریم و همین سرمایه انسانی بزرگ‌ترین پشتوانه حفاظت از منابع طبیعی کشور است.

افلاطونی با تأکید بر جایگاه راهبردی جنگلبانان در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور گفت: شما سبزپوشان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، پاسداران امید، زندگی و آینده این سرزمین هستید.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از آب و خاک، صرفاً حفاظت از مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه صیانت از مرز و بوم ایران است و جنگلبانان به‌عنوان نگهبانان بوم این سرزمین، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده بر عهده دارند.

کد مطلب 6903936

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