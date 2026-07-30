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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

برندسازی راهکار ساماندهی بازار برنج مازندران است

برندسازی راهکار ساماندهی بازار برنج مازندران است

ساری- معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد برند واحد برای برنج مازندران، گفت: برندسازی این محصول راهبردی، زمینه ساماندهی بازار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی عصر پنجشنبه در نشست تخصصی «برند تجاری برنج مازندران» با بیان اینکه برنج مهم‌ترین برند کشاورزی استان است، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته به دلیل عرضه برنج‌های غیراصیل با نام مازندران و نبود یک نشان تجاری واحد، بخشی از اعتبار این محصول ارزشمند آسیب دیده و اکنون زمان ساماندهی بازار از طریق ایجاد یک برند معتبر و مورد اعتماد فرا رسیده است.

وی افزود: سیاست استاندار مازندران بر واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و ایفای نقش حمایتی دولت است و بر همین اساس، شرکتی با محوریت فعالان واقعی زنجیره تولید، فرآوری، تجارت و سرمایه‌گذاری برنج تشکیل می‌شود تا مسئولیت مدیریت برند واحد برنج مازندران را برعهده بگیرد.

معاون استاندار تأکید کرد: دولت سهامدار این شرکت نخواهد بود و سهام آن در اختیار تولیدکنندگان، شالیکوبی‌داران، سرمایه‌گذاران و فعالان خوش‌نام صنعت برنج قرار می‌گیرد تا منافع اقتصادی حاصل از این برند به مردم و تولیدکنندگان استان بازگردد.

تولایی با اشاره به حمایت‌های استانداری از این طرح گفت: استفاده از ظرفیت خریدهای دولتی، تأمین ذخایر راهبردی، عرضه مستقیم برنج در بازارهای بزرگ کشور، حضور در نمایشگاه‌ها، معرفی در بازارهای هدف و اجرای برنامه‌های رسانه‌ای، از جمله اقدامات پیش‌بینی شده برای تقویت برند واحد برنج مازندران است.

وی همچنین بر انتخاب یک نام تجاری ماندگار، طراحی نشان حرفه‌ای، ثبت رسمی برند و آغاز هرچه سریع‌تر فعالیت‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی شده است این برند از فصل جاری خرید برنج وارد بازار شود و به مرجع اعتماد مصرف‌کنندگان برای خرید برنج اصیل مازندران تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به اقدامات مدیریت ارشد استان برای حمایت از شالیکاران اظهار داشت: طی یک سال گذشته، پیگیری برای جلوگیری از واردات برنج خارجی در فصل برداشت، مطالبه واگذاری بخشی از مدیریت بازار برنج کشور به مازندران و ایجاد ساختار تخصصی برای برندسازی، از مهم‌ترین برنامه‌های دنبال شده در استان بوده است.

تولایی در پایان برندسازی برنج مازندران را فراتر از یک اقدام تبلیغاتی دانست و خاطرنشان کرد: این طرح یک راهبرد اقتصادی برای حفظ هویت برنج مازندران، افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی، جلوگیری از سوءاستفاده از نام این محصول و ارتقای درآمد هزاران شالیکار و فعال صنعت برنج استان است.

کد مطلب 6903938

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