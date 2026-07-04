پل ۱۹۰ متری جاده جایگزین سد هراز تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت اجرای جاده جایگزین سد هراز اظهار داشت: عملیات احداث پل ۱۹۰ متری این پروژه به پایان رسیده و با ورود پروژه به مرحله آسفالت، روند تکمیل مسیر با سرعت در حال انجام است.

وی افزود: در کنار اجرای این پل، ۵۰۰ متر از مسیر جدید جاده نیز طی ماه‌های اخیر احداث شد تا اتصال بخش‌های مختلف مسیر جایگزین به‌صورت کامل برقرار شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه اعتبار قابل توجهی برای تکمیل این بخش از پروژه اختصاص یافته است، گفت: عملیات آسفالت مسیر جدید به طول ۵۰۰ متر و عرض ۶ متر در روزهای آینده به پایان می‌رسد و پس از انجام بررسی‌های فنی، این محور برای عبور خودروها بازگشایی خواهد شد.

یونسی رستمی با اشاره به اهمیت این پروژه در مدیریت ترافیک محور هراز، خاطرنشان کرد: جاده اضطراری ۴.۵ کیلومتری محدوده سد هراز یکی از طرح‌های مؤثر در کاهش گره‌های ترافیکی این محور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تونل یک‌هزار و ۶۰۰ متری این مسیر نیز در مراحل پایانی تجهیز قرار دارد و همزمان با آسفالت، عملیات برق‌رسانی و نصب سیستم روشنایی آن در حال اجرا است تا ایمنی تردد در این محور به شکل مطلوب تأمین شود.