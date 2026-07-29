مقاومت بازدارندگی ایجاد کرد/ شکست مفتضحانه آمریکا در برابر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر اسبق عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی المسیره گفت: مقاومت در محور مقاومت، جنگ را از وضعیت سکون و انفعال به مرحله بازدارندگی منتقل کرده است.

وی افزود: دیگر این‌گونه نیست که دشمن صهیونیستی به کشورهای منطقه حمله کند و پاسخ حتمی دریافت نکند.

عبدالمهدی ادامه داد: شکست آمریکا در دریای سرخ در برابر یمن و شکست واشنگتن در مقابل ایران، وجود متغیرهایی در مقابله و رویارویی را اثبات کرد.

وی گفت: هر کس که در کنار فلسطین بایستد محاصره نمی‌شود، بلکه این مخالفان و دشمنان فلسطین هستند که در نهایت محاصره خواهند شد.

عبدالمهدی افزود: محاصره یمن دارای ابعادی ظالمانه است، اما ایستادگی مردم یمن به پیروزی تبدیل شد.

وی درباره لبنان نیز گفت که این کشور نیز در جبهه پشتیبانی از فلسطین ایستاد و امروز به یک بازیگر بزرگ جهانی تبدیل شده است.

نخست وزیر اسبق عراق خاطرنشان کرد: یمن امروز دولتی است که تأثیر آن از بسیاری از کشورها بیشتر است، بلکه این کشور در تأثیرگذاری بر معادلات بزرگ جهانی، از همه کشورهای منطقه که هیچ تأثیری ندارند، قدرتمندتر ظاهر شده است.

وی ادامه داد: یمن از یک لحظه تاریخی مشخص بهره برد و توانست روند آزادسازی را آغاز کند. البته یمن به دلیل وجود نیروهای داخلی و خارجی که از طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تغذیه می‌شوند، هنوز به طور کامل آزاد نشده است.

وی ادامه داد:

آنچه در عرصه جهانی جریان دارد، فروپاشی تدریجی نظام استعماری حاکم بر جهان است که گاهی کند و گاهی سریع پیش می‌رود.

عبدالمهدی گفت: ما امروزه با تمام شواهد شاهد عقبگرد و فروپاشی آمریکا در برابر چشمانمان در ابعاد نظامی، اقتصادی، اخلاقی و حقوقی هستیم.

نخست وزیر اسبق عراق افزود: وقتی صهیونیسم در خود آمریکا در حال عقبگرد است، پس چگونه می‌خواهد در منطقه پیروز شود و پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» را محقق کند؟! منابع قدرت، اقتصاد و سیاست جهانی به صورت آشکار و بی‌وقفه در حال تغییر است.

وی ادامه داد: سیستم استعماری در کاخ خود در حال نیز درحال عقبگرد است و این افول، به طور کامل بر بخش‌های تابعه و وابسته به این سیستم نیز تأثیر می‌گذارد.

عبدالمهدی درباره محاصره یمن نیز گفت که این محاصره یکی از جلوه‌های سلطه‌گری و تلاشی برای متوقف کردن موج آزادی‌خواهی در منطقه است. محاصره یمن از سوی عربستان، امارات و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تلاشی برای متوقف کردن تحول بزرگی است که در یمن رخ داد.

وی ادامه داد: آنچه در یمن اتفاق افتاد یک موج آزادی‌خواهی است و هرکس برای متوقف کردن آن تلاش کند، به خود آسیب می‌زند.

عبدالمهدی اضافه کرد: نهضتی و خیزشی در منطقه ما و سایر نقاط جهان از جمله در فلسطین، یمن، عراق و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته که این نهضت در مسیری حرکت می کند که خود را از پیامدهای سلطه‌گری و استعمار رها کند.

نخست وزیر اسبق عراق همچنین گفت: در سال ۲۰۱۹ به درخواست تهران، برای میانجیگری میان ایران و عربستان تلاش کردم و همان اقدامات، مقدمه‌ای برای توافق دو کشور با میانجیگری چین شد.