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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران مسافرگیری کردند

۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران مسافرگیری کردند

ایلام - استاندار ایلام گفت: تاکنون چهار هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران مسافرگیری کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح جمعه در بازدید از موکب بزرگ بنیاد مستضعفان در کارزان، با اشاره به استقبال بی‌نظیر زائران از مرز مهران، اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر تاکنون، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از این گذرگاه عبور کرده‌اند و در ۷۲ ساعت گذشته نیز بیش از ۷۰۰ هزار تردد در مرز مهران به ثبت رسیده است و این آمار، نشان از جایگاه ویژه و زیرساخت‌های مناسب این مرز دارد.

وی با اشاره به فعالیت موکب بنیاد مستضعفان در کارزان، گفت: این موکب از ابتدای ماه سفر تاکنون بیش از ۴۸۵ هزار نفر را پذیرایی کرده است و در کنار خدمات پذیرایی و اسکان، برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز در آن اجرا می‌شود و هنرمندان با ارائه کارهای فرهنگی و هنری، فضایی معنوی برای زائران فراهم کرده‌اند و این موکب همواره مورد استقبال زائران قرار گرفته است.

استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت مدیریت موج بازگشت زائران، تصریح کرد: با بازگشایی پایانه‌های شهید سلیمانی و برکت از پنجم مرداد، چهار هزار دستگاه اتوبوس وارد پایانه و چهار هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس نیز مسافرگیری کرده‌اند و تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار جابجایی مسافر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام شده است.

وی ادامه داد: این اقدامات، گامی مؤثر در جهت تسهیل تردد زائران در ایام بازگشت است.

کرمی با اشاره به فعالیت ۷۰۰ دستگاه اتوبوس خط واحد و ۲۰۰ دستگاه ون برای جابجایی زائران از پارکینگ‌ها به پایانه، خاطرنشان کرد: در یک بازه ۲۰ روزه، حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ نفر با این ناوگان جابجا می‌شوند و همچنین موج برگشت زائران از روز گذشته آغاز شده و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت برای جابجایی زائران مستقر هستند و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران، تأکید کرد: مرز مهران با سه کلمه امن، منظم و روان قابل توصیف است و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با هماهنگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

کد مطلب 6904189

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