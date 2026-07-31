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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

دود مشاهده‌شده در شرق بندرعباس ناشی از حریق در یک انبار ضایعات است

دود مشاهده‌شده در شرق بندرعباس ناشی از حریق در یک انبار ضایعات است

بندرعباس - مدیرکل بحران استانداری هرمزگان از وقوع آتش‌سوزی در منطقه چهچکور خبر داد و گفت: دود مشاهده‌شده در این محدوده ناشی از آتش‌سوزی چند اصله نخل و سرایت به یک انبار ضایعات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: آتش‌سوزی در منطقه چهچکور در شرق بندرعباس رخ داده و دود مشاهده‌شده در این محدوده مربوط به همین حریق است.

وی افزود: آتش‌سوزی ابتدا در چند اصله نخل رخ داده و سپس به یک انبار ضایعات در منطقه سرایت کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حریق، 6 ماشین آتش نشانی، ماشین‌آلات و نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شده‌اند و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

حسن‌زاده تأکید کرد: مسئولان و نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و روند مهار و اطفای آتش با جدیت در حال پیگیری است.

کد مطلب 6904297

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