تحول واقعی نظام آموزش و پرورش باید از دوره ابتدایی آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور، اظهار کرد: شخصیت دانشآموز در دوره ابتدایی شکل میگیرد، استعدادها شناسایی میشوند، توانمندیها بروز پیدا میکنند و علاقه یا بیعلاقگی دانشآموز به علم و یادگیری در همین دوره شکل میگیرد.
وی افزود: برای ایجاد تحول عمیق، باید بهترین نیروهای انسانی با بالاترین توانمندی علمی و حرفهای در دوره ابتدایی به کار گرفته شوند و در کنار توانمندسازی مستمر، از شرایط مناسب حقوقی، امکانات، تجهیزات و فضای آموزشی جذاب، بانشاط و امیدآفرین برخوردار باشند.
کاظمی با تأکید بر اینکه مشکلات آموزش و پرورش را نباید صرفاً به کمبود نیروی انسانی، بودجه یا فضای آموزشی محدود کرد، گفت: این مشکلات وجود دارند، اما مسائل اساسی نظام تعلیم و تربیت نیستند و حل آنها بهتنهایی تحول ایجاد نمیکند
وی با اشاره به سابقه ۳۵ ساله خود در آموزش و پرورش، افزود: بسیاری از مشکلاتی که امروز با آنها مواجهیم، همان مشکلات سالهای گذشته هستند و برای ایجاد تحول باید به سراغ مسائل بنیادی و ساختاری رفت.
وزیر آموزش و پرورش، توسعه عدالت، ارتقای کیفیت و تقویت هویت ملی و دینی را سه سیاست راهبردی وزارتخانه عنوان کرد و گفت: برنامههای مختلف آموزش و پرورش بر اساس این سه محور در حال پیگیری است.
کاظمی در تشریح اقدامات حوزه عدالت آموزشی، به برنامههای اجراشده در مناطق عشایری اشاره کرد و توسعه مدارس شبانهروزی، توسعه هنرستانها، تقویت سرانهها، تأمین تجهیزات و امکانات و توانمندسازی نیروها را از جمله این اقدامات دانست.
وی تأکید کرد: برای دانشآموزان عشایری باید توجه ویژهای در نظر گرفته شود؛ چراکه نگهداشت دانشآموز، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی و ارائه خدمات آموزشی در این مناطق دشواریهای خاص خود را دارد.
کاظمی با اشاره به اطلس فضای آموزشی کشور، گفت: امروز اطلاعات دقیق فضاهای آموزشی کشور بهصورت نقطهای در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد و وضعیت مدارس کانکسی و سنگی، پروژههای نیمهتمام، سرانه فضای آموزشی، تراکم دانشآموزی و تعداد کلاسهای هر منطقه قابل رصد است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: سال گذشته حدود ۲۴۰۰ مدرسه با ۱۱ هزار کلاس درس افتتاح شد و امسال نیز حدود ۲۳۰۰ مدرسه در دستور افتتاح قرار دارد
به گفته کاظمی، ۲۸.۵ همت برای نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی در سال جاری و ۱۸.۵ همت در سال گذشته اختصاص یافته است. همچنین حدود ۷۶ هزار فضای آموزشی در حال بهسازی و ۶ هزار فضای ورزشی شامل چمن مصنوعی، سالن و استخر در حال اجرا است.
کاظمی توانمندسازی معلمان را یکی از مهمترین اقدامات آموزش و پرورش دانست و گفت: در حوزه آموزش ابتدایی اقدامات ارزشمندی از جمله آشنایی معلمان با هوش مصنوعی، طرح توانا، محیطهای مثبت یادگیری و اصلاح روشهای تدریس انجام شده است.
وی با اشاره به تجربه بازدید از یک مدرسه روستایی در زنجان، اظهار کرد: اگرچه مدرسه از نظر امکانات فیزیکی شرایط مناسبی نداشت، اما اصلاح روش تدریس و چیدمان کلاس در آن اتفاق افتاده بود و این نشان میدهد کیفیت آموزش فقط به ساختمان و تجهیزات وابسته نیست.
وزیر آموزش و پرورش «یادگیری از یکدیگر» و «به یکدیگر یاد دادن» میان معلمان را از اقدامات ارزشمند در حوزه توانمندسازی دانست.
کاظمی با اشاره به استانداردسازی فناوریهای کلاس درس، گفت: برای این موضوع حدود شش ماه مطالعه، بررسی تجربیات بینالمللی و برگزاری جلسات تخصصی انجام شد تا به یک استاندارد مشخص برسیم.
وی افزود: هدفگذاری کردهایم ۵۰ زار کلاس درس به تجهیزات و تلویزیونهای برخوردار از فناوریهای روز مجهز شوند و سفارش ۵ هزار دستگاه نیز انجام شده است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود نیروی انسانی، گفت: به جای نگهداشتن همکاران با نارضایتی در سیستم، از آنها خواستیم در ادامه مسیر به آموزش و پرورش کمک کنند و برای استمرار خدمت نیز مشوقهایی در نظر گرفته شد.
وی افزود: از حدود ۶۰ هزار مورد، ۵۵ درصد همکاران در سامانه درخواست استمرار خدمت خود را ثبت کردهاند.
کاظمی همچنین مسئله نیروهای خرید خدمات را از مسائل مهم آموزش و پرورش دانست و گفت: برای ساماندهی این نیروها و تأمین منابع مورد نیاز آنها باید تصمیمهای سخت گرفته شود.
کاظمی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، گفت: طرح رتبهبندی معلمان در شرایطی اجرا شد که تأمین منابع مالی آن با دشواری همراه بود.
وی افزود: حدود ۳۰۰ هزار حکم برای معلمان ابتدایی صادر و حقوق و معوقات مربوط به آنها پرداخت شد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از استخدام ۱۸۰ هزار نفر خبر داد و گفت: حقوق معلمان در ۲۰ اسفند پرداخت شد؛ اقدامی که در سالهای گذشته سابقه نداشته است.
کاظمی با تأکید بر ضرورت تقویت مدارس دولتی، گفت: در مقطعی مدرسه دولتی را تضعیف کردیم و امکانات و منابع بیشتری در اختیار بخشهای دیگر قرار گرفت؛ در حالی که نمیتوان از یک بستر ضعیف انتظار عملکرد قوی داشت.
وی افزود: صرف تزریق پول و تجهیزات مشکل را حل نمیکند و برای تقویت مدرسه دولتی باید سیاستها اصلاح شوند.
کاظمی همچنین از اجرای اقدامات مربوط به استانداردهای سرمایشی و گرمایشی در حدود ۲۶ هزار کلاس درس خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش وضعیت اقتصادی و معیشتی معلمان را یکی از دغدغههای جدی خود عنوان کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشور سخت است، اما باید برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه معلمان راهکار پیدا کنیم و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
کاظمی تحول در برنامه درسی را یکی از مهمترین برنامههای تحولی آموزش و پرورش دانست و گفت: این تحول از پایه اول ابتدایی آغاز شده و باید از یک برنامه محدود به یک جریان عمومی در سطح کشور تبدیل شود.
وی تأکید کرد: باید مشخص شود برنامه جدید تا چه اندازه تربیتمحور و مهارتمحور است، محتوای کتابهای درسی تا چه اندازه مفید و جذاب است، زمان آموزشی پاسخگوی حجم مطالب هست یا خیر و آیا نیروی انسانی متناسب با این برنامه تربیت شده است یا نه.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برنامه درسی باید از یک برنامه آموزشمحور به برنامهای آموزشی، مهارتمحور، استعدادیاب، استعدادپرور، نشاطبخش و امیدآفرین تبدیل شود.
به گفته وی، اجرای کامل این تحول در برنامه درسی یک فرایند چندساله خواهد بود.
کاظمی با تأکید بر یکپارچگی فعالیتهای آموزشی و تربیتی، گفت: فعالیتهای آموزشی، پرورشی و ورزشی نباید جدا از یکدیگر باشند، بلکه همه باید به برنامه درسی متصل و مکمل آن باشند.
وی افزود: مدرسه باید مملو از موقعیتهای تربیتی باشد و «محیط مثبت یادگیری» باید به گونهای شکل بگیرد که از فضای مدرسه تربیت ببارد.
وزیر آموزش و پرورش از آغاز اصلاح ساختار نظام آموزشی و ساختار سازمانی خبر داد و گفت: اصلاح ساختار سازمانی در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده و برای تصویب در هیئت دولت پیگیری میشود.
کاظمی تأکید کرد: ساختار آموزش و پرورش در سطوح مدرسه، منطقه، استان و وزارتخانه نیازمند بازنگری است و ستاد باید کوچکتر، توانمندتر و بیشتر سیاستگذار باشد.
وی از ضرورت کاهش موازیکاری و تداخل وظایف و افزایش اختیار مدارس سخن گفت و افزود: مدیر مدرسه باید در چارچوب سیاستهای مشخص، اختیار بیشتری در مدیریت مدرسه داشته باشد.
کاظمی «تحول در حکمرانی» را یکی از سختترین مراحل تحول در آموزش و پرورش دانست و گفت: سیاستهای بودجهای، نیروی انسانی، محتوا و ارزشها باید متناسب با شرایط واقعی مناطق مختلف کشور اصلاح شوند.
وی افزود: نمیتوان برای همه مناطق کشور یک سیاست واحد در حوزه نیروی انسانی و محتوای آموزشی داشت.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت شرایط دانشآموزان مناطق مرزی و عشایری تأکید کرد: محتوای آموزشی باید متناسب با شرایط و نیازهای دانشآموزان هر منطقه طراحی شود.
کاظمی یکی از سیاستهای دو سال گذشته خود را کاهش فاصله صف و ستاد عنوان کرد و گفت: ارتباط میان ستاد، مدیران کل و مجموعه مدارس نسبت به گذشته نزدیکتر شده و نشستهای مشترک و تخصصی بهصورت مستمر برگزار میشود.
وی تأکید کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی باید همه مجموعه آموزش و پرورش به یک درک مشترک برسند و در یک جهت حرکت کنند.
وزیر آموزش و پرورش در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: حل مسائل جاری مانند کمبود نیرو، فضا و تجهیزات ضروری است، اما نباید آموزش و پرورش در این مسائل متوقف بماند.
کاظمی گفت: این مشکلات ممکن است یکبار حل شوند و دوباره در شکل دیگری بازگردند؛ بنابراین باید همزمان با حل مسائل روزمره، اصلاحات بنیادی در برنامه درسی، ساختار نظام آموزشی، ساختار سازمانی و حکمرانی آموزش و پرورش دنبال شود.
وی با قدردانی از معاونان و مدیران آموزش ابتدایی سراسر کشور، گفت: مسیر پیشرو سخت و طولانی است و فرصت مسئولیت کوتاه؛ بنابراین باید از این فرصت برای انجام کارهای ماندگار در نظام تعلیم و تربیت استفاده کرد.
کاظمی تأکید کرد: تمام انتظارات ما از تحول در نظام تعلیم و تربیت تا حد زیادی در حوزه آموزش ابتدایی خلاصه میشود و برای تقویت این حوزه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش هم در این جلسه گفت: معاونت آموزش ابتدایی برنامههای خود را بر سه کلانمسئله «توسعه عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی»، «ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی با تأکید بر مدارس دولتی» و «تقویت هویت، احساس تعلق و ارزشمندی دانشآموزان» استوار کرده و تمامی راهبردها و برنامههای عملیاتی بر همین اساس طراحی شده است.
با بیان اینکه تمامی برنامههای معاونت با نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین، برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای ابلاغی وزارت آموزش و پرورش همسو شده است، افزود: تلاش کردهایم از گزارش فعالیتها عبور کنیم و عملکرد را بر اساس شاخصهای قابل اندازهگیری ارزیابی کنیم؛ بهگونهای که هر اقدام، اثر خود را در بهبود کیفیت یادگیری، کاهش نرخ تکرار پایه، جذب بازماندگان از تحصیل و ارتقای فرصتهای یادگیری نشان دهد.
حکیمزاده با اشاره به مدیریت آموزش در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: از نخستین روزهای بحران، سه مأموریت «تداوم آموزش»، «ایجاد امید و آرامش» و «رصد مستمر کیفیت یادگیری» در دستور کار قرار گرفت و با پایش روزانه کلاسهای مجازی، ارتباط مستمر با خانوادهها، تولید محتوای آموزشی، برگزاری نشستهای تخصصی و فعال نگه داشتن اجتماعات یادگیری، اجازه ندادیم روند آموزش دانشآموزان متوقف شود.
وی ادامه داد: در همین دوره، هیچیک از برنامههای تحولی معاونت متوقف نشد و طرحهایی همچون برنامه «حامی»، جشنواره اصلاح روشهای آموزش، اجتماعات یادگیری، تولید محتوای آموزشی، توسعه آموزش عشایری و توانمندسازی معلمان با قوت دنبال شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه توانمندسازی معلمان یکی از مهمترین اولویتهای سال تحصیلی آینده خواهد بود، اظهار کرد: برنامه «توانا» یک دوره مقطعی نیست، بلکه فرآیندی مستمر برای ارتقای صلاحیتهای حرفهای معلمان است که با محوریت مدرسه و نقشآفرینی مدیران مدارس اجرا خواهد شد تا کیفیت تدریس، بهرهگیری از فناوریهای آموزشی و یادگیری ترکیبی در مدارس ارتقا یابد.
وی با اشاره به رویکرد معاونت در توسعه ظرفیتهای حرفهای معلمان افزود: تجربه اجتماعات و حلقههای یادگیری نشان داد که یادگیری حرفهای زمانی اثربخش خواهد بود که معلمان در یک فرآیند مستمر، تجربههای آموزشی خود را به اشتراک بگذارند، از یکدیگر بیاموزند و فضای مدرسه به محیطی امن، یادگیرنده و پویا برای رشد حرفهای تبدیل شود. بر همین اساس، توسعه حلقههای یادگیری و امنسازی محیطهای یادگیری، یکی از رویکردهای اصلی معاونت آموزش ابتدایی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش خواهد بود.
حکیمزاده تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی را از مهمترین مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: تجربههای اخیر کشور نشان داد که امروز دانشآموزان بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت حس تعلق به میهن، هویت ملی و ارزشهای ایرانی ـ اسلامی هستند و وظیفه ما این است که با طراحیهای تربیتی منسجم، تولید محتوای مناسب، توانمندسازی معلمان و همراهی خانوادهها، این تجربههای ارزشمند را به فرصتهای تربیتی ماندگار تبدیل کنیم.
وی همچنین از تدوین برنامه مهارتآموزی متناسب با هر پایه تحصیلی خبر داد و گفت: در این برنامه، برای هر پایه یک مهارت محوری متناسب با ویژگیهای رشدی دانشآموزان پیشبینی شده است؛ بهگونهای که ادب، نظم، مسئولیتپذیری، همدلی، جرأتورزی و تابآوری به ترتیب در پایههای اول تا ششم مورد توجه قرار خواهند گرفت.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از تلاشهای فرهنگیان سراسر کشور، بهویژه معلمان مناطق عشایری و محروم، اظهار کرد: آنچه امروز در مدارس کشور جریان دارد، حاصل تعهد، مسئولیتپذیری و عشق معلمانی است که حتی در سختترین شرایط نیز آموزش را متوقف نکردند و با ایثار و احساس مسئولیت، زمینه تداوم یادگیری دانشآموزان را فراهم ساختند.
حکیمزاده با تأکید بر استمرار رویکرد برنامهمحور در معاونت آموزش ابتدایی، ابراز امیدواری کرد با مشارکت فعال استانها، توانمندسازی معلمان، توسعه حلقههای یادگیری و تمرکز بر شاخصهای عملکردی، مسیر تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و تربیت نسلی هویتمند، توانمند و آیندهساز با شتاب بیشتری دنبال شود.
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