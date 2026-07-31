به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با این اربعین حسینی، تعداد ٣۴ هزار و ٢٣٩ زائر ایرانی و غیر ایرانی از مورخ ٢٧ تیرماه لغایت ٨ مردادماه از خدمات درمانگاه فاطمه الزهرا در کربلای معلی بهره مند شدند.

از این تعداد ٨ هزار و ۶۴٨ زائر توسط پزشکان عمومی و متخصص در این درمانگاه ویزیت و درمان شدند، همچنین ١٧ هزار و ٢۴٢ نسخه دارویی توسط تکنسین های دارویی به بیماران تحویل داده شده است.

لازم به ذکر است تعداد ۶ هزار و ٩٢۴ نفر از خدمات پیراپزشکی توسط پرستاران بهره مند شدند و یک هزار و ٢١١ بیمار خدمات فیزیوتراپی و طب سنتی دریافت کردند.