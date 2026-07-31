  1. استانها
  2. کرمان
۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

خدمت‌ رسانی کادر درمان هلال‌احمر کرمان به ۳۴ هزار زائر اربعین در کربلا

خدمت‌ رسانی کادر درمان هلال‌احمر کرمان به ۳۴ هزار زائر اربعین در کربلا

کرمان- همزمان با ایام اربعین حسینی کادر درمان هلال احمر کرمان در درمانگاه فاطمه الزهرا کربلای معلی به بیش از ٣۴ هزار زائر ایرانی و غیر ایرانی خدمت رسانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با این اربعین حسینی، تعداد ٣۴ هزار و ٢٣٩ زائر ایرانی و غیر ایرانی از مورخ ٢٧ تیرماه لغایت ٨ مردادماه از خدمات درمانگاه فاطمه الزهرا در کربلای معلی بهره مند شدند.

از این تعداد ٨ هزار و ۶۴٨ زائر توسط پزشکان عمومی و متخصص در این درمانگاه ویزیت و درمان شدند، همچنین ١٧ هزار و ٢۴٢ نسخه دارویی توسط تکنسین های دارویی به بیماران تحویل داده شده است.

لازم به ذکر است تعداد ۶ هزار و ٩٢۴ نفر از خدمات پیراپزشکی توسط پرستاران بهره مند شدند و یک هزار و ٢١١ بیمار خدمات فیزیوتراپی و طب سنتی دریافت کردند.

کد مطلب 6904298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها