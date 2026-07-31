راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران موازنه قدرت را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه های نماز جمعه شهر ماهنشان بر شکل‌گیری الگوی جدیدی در راهبرد دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: این راهبرد با اتکا به ابتکار عمل راهبردی، بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو و تلفیق مؤلفه‌های نظامی، سیاسی و امنیتی، معادلات منطقه را دستخوش تغییر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه ماهنشان، با اشاره به تحولات منطقه و آنچه وی «راهبرد نوین جمهوری اسلامی ایران» توصیف کرد، اظهار کرد: الگوی جدیدی در راهبرد دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته که حاصل طراحی دقیق، برنامه‌ریزی راهبردی و بهره‌گیری از پنجره‌های فرصت‌آفرین است.

وی افزود: این راهبرد بر پایه ابتکار عمل راهبردی و خروج از انفعال استوار بوده و هدف غایی آن، شکست همه‌جانبه دشمن در ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی است؛ در این چارچوب، ابزارهای سیاسی و مذاکرات نیز نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به عنوان ابزارهای مکمل در خدمت راهبرد کلان جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

امام جمعه ماهنشان ادامه داد: بهره‌گیری از بحران‌های دشمن، از جمله کمبود مهمات، محدودیت ذخایر انرژی، یکپارچه‌سازی جبهه مقاومت، موازی‌سازی ظرفیت‌های میدانی و همچنین ایجاد قابلیت شلیک در عمق منطقه از دیگر ویژگی‌های این راهبرد است؛ به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از منطقه برای دشمن، نقطه امن تلقی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در این الگو، مذاکره نیز از موضع قدرت دنبال می‌شود، تصریح کرد: در راهبرد جدید، فرآیند مذاکره نه از موضع ضعف، بلکه همزمان با تشدید فشارهای میدانی و با هدف تأمین منافع ملی دنبال می‌شود و نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری سبکی نوین از جنگیدن است که جمهوری اسلامی ایران با خلاقیت و شجاعت راهبردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در صحنه نبرد ایفا کرده است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را یکی از مهم‌ترین برگ‌های برنده کشور دانست و گفت: اشراف اطلاعاتی ایران بر تحرکات دشمن، ابعاد گسترده و کم‌نظیری پیدا کرده و مراکز و نقاط حساس دشمن یکی پس از دیگری مورد هدف قرار گرفته‌اند. این موفقیت‌ها حاصل سال‌ها فعالیت اطلاعاتی، شبکه‌سازی امنیتی و تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور است.

وی مدعی شد که این اقدامات، ساختار اطلاعاتی آمریکا در منطقه را با چالش‌های جدی مواجه کرده و به یکی از نگرانی‌های اصلی دشمن تبدیل شده است.

امام جمعه ماهنشان در ادامه، حملات آمریکا و عربستان سعودی به برخی مناطق عراق را محکوم کرد و گفت: حمله به تأسیسات و اماکن متعلق به نهادهای رسمی عراق، مواکب و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی زائران اربعین حسینی و شهادت جمعی از شهروندان عراقی و ایرانی، تعرض آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق است و این اقدامات را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم.

وی افزود: این اقدامات با هدف گسترش دامنه جنگ در منطقه غرب آسیا و در راستای پروژه حذف جریان مقاومت اسلامی انجام می‌شود و کشورهای مداخله‌گر باید پاسخگوی پیامدهای این اقدامات باشند.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز تنها یک گذرگاه نفتی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از انتقال انرژی، غلات و کود شیمیایی جهان از این مسیر انجام می‌شود و تثبیت نقش جمهوری اسلامی ایران در مدیریت این گلوگاه راهبردی، یکی از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی و اقتدار اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: اگر خواهان اقتصادی مقاوم و بازدارنده و دور شدن سایه جنگ از کشور هستیم، باید از ظرفیت‌های راهبردی خود به درستی صیانت کنیم و جمهوری اسلامی ایران از این سرمایه ملی با تمام توان دفاع خواهد کرد.

امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه دشمن جنگی ترکیبی را علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است، گفت: این جنگ تنها محدود به عرصه نظامی نیست، بلکه ابعاد رسانه‌ای، روانی، امنیتی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد و دشمن با ایجاد دوگانه‌های کاذب، اختلاف‌افکنی، آشوب‌آفرینی و جریان‌سازی‌های رسانه‌ای در پی تضعیف انسجام ملی است.

وی ادامه داد: القای دوگانه‌های دروغین، انتشار آمارهای غیرواقعی، مهندسی احساس ناامیدی و ناچاری در جامعه و دامن زدن به اختلافات، از مهم‌ترین ابزارهای دشمن در این جنگ ترکیبی است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری تأکید کرد: راه مقابله با این پروژه، حفظ اتحاد، همدلی، پرهیز از سخنان تفرقه‌افکنانه، تبیین صحیح مسائل برای افکار عمومی و برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل وابسته و پیاده‌نظام دشمن است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات آمریکا در منطقه اظهار کرد: آمریکایی‌ها شکست‌های خود در میدان را با حمله به غیرنظامیان و ریختن خون انسان‌های بی‌گناه جبران می‌کنند، اما باید بدانند که جنایات آنان بدون پاسخ نخواهد ماند.

امام جمعه ماهنشان فرارسیدن نهم مرداد، روز صدا و سیما را گرامی داشت و از تلاش‌های کارکنان رسانه ملی قدردانی کرد و گفت: رسانه ملی به ویژه در حوادث و تحولات اخیر با حضور میدانی و انعکاس اخبار و مطالبات مردم، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی ایفا کرده است.

وی با اشاره به وسعت جغرافیایی شهرستان ماهنشان، خواستار ایجاد دفتر مستقل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان شد و افزود: راه‌اندازی دفتر مستقل صدا و سیما در ماهنشان می‌تواند نقش مهمی در انعکاس ظرفیت‌ها، اخبار، فعالیت‌ها و مطالبات مردم این شهرستان ایفا کند و این مطالبه به حق مردم منطقه است.