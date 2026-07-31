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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

بیمار ۲۹ ساله از ایلام با اورژانس هوایی به تهران منتقل شد

بیمار ۲۹ ساله از ایلام با اورژانس هوایی به تهران منتقل شد

تهران- اورژانس استان تهران از انتقال هوایی یک بیمار ۲۹ ساله دچار ضایعه مغزی از ایلام به تهران با استفاده از هواپیمای بال ثابت و با همکاری هوانیروز ارتش خبر داد.

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به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس استان تهران از انجام مأموریت انتقال هوایی یک بیمار بدحال از ایلام به تهران خبر داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، این بیمار، بانوی ۲۹ ساله‌ای بود که در شهر کربلای عراق دچار ضایعه مغزی شده و پس از انتقال به شهر ایلام، با استفاده از هواپیمای بال ثابت اورژانس هوایی استان تهران و با همکاری هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرودگاه مهرآباد منتقل شد.

پس از ورود بیمار به فرودگاه مهرآباد، وی با آمبولانس اورژانس استان تهران برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان امام خمینی (ره) انتقال یافت.

کد مطلب 6904296

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