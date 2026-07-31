بیمار ۲۹ ساله از ایلام با اورژانس هوایی به تهران منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس استان تهران از انجام مأموریت انتقال هوایی یک بیمار بدحال از ایلام به تهران خبر داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، این بیمار، بانوی ۲۹ ساله‌ای بود که در شهر کربلای عراق دچار ضایعه مغزی شده و پس از انتقال به شهر ایلام، با استفاده از هواپیمای بال ثابت اورژانس هوایی استان تهران و با همکاری هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرودگاه مهرآباد منتقل شد.

پس از ورود بیمار به فرودگاه مهرآباد، وی با آمبولانس اورژانس استان تهران برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان امام خمینی (ره) انتقال یافت.