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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

۲ شهید فراجا امروز در شادگان تشییع می‌شوند

۲ شهید فراجا امروز در شادگان تشییع می‌شوند

شادگان - مراسم تشییع پیکر دو شهید مدافع نظم و امنیت، شهید مهدی مهدوی‌کیا و شهید سینا سیاه‌نژاد، امروز جمعه در شهرستان شادگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه‌ای از مردم شهرستان شادگان دعوت شده است تا با حضور پرشور در این مراسم، بار دیگر قدردانی خود را از ایثار، فداکاری و جان‌فشانی فرزندان این سرزمین به نمایش بگذارند.

در این اطلاعیه آمده است: حضور مردم در آیین تشییع این دو شهید، تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا، پاسداشت امنیت و عزت ایران اسلامی و مرهمی بر دل خانواده‌های معزز آنان خواهد بود.

بر اساس این برنامه، مراسم تشییع روز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ از چهارراه فاطمیه به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در جریان درگیری با قاچاقچیان سلاح که حوالی ظهر و هنگام اجرای حکم قضائی روی داد، یکی از ماموران انتظامی به نام مهدی مهدوی کیا به شهادت رسیده بود، امروز جمعه با وخامت حال همکار مجروح وی به نام ستوان‌سوم سینا سیاه نژاد، شمار شهدای این مأموریت به دو شهید افزایش یافت.

کد مطلب 6904206

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    نظرات

    • علیزاده IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      4 0
      پاسخ
      چرا بچه های ما اینطور در برابر قاچاقچیان وسارقین مسلح پرپر می شوند؟ پریروز آبادان دیروز شادگان. آیا مجهز نیستند یا غافلگیر می شوند؟ در هر دو حال فرماندهی باید رسیدگی کند.

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