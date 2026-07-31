بازدید وزیر امور خارجه از مدیریت شرکت آبفای مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی صبح جمعه از مجموعه مدیریت کنترل و پایش آبفای مشهد بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید، حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آبفا مشهد، توضیحاتی در خصوص مجموعه اقدامات انجام شده در سنوات اخیر به منظور تامین و مدیریت مصرف آب کلانشهر مشهد در شرایط خشکسالی های مستمر، ارائه کرد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در این بازدید اظهار کرد: در چشم‌اندازهای اقلیمی، منطقه جنوب غرب آسیا متاسفانه درگیر خشکسالی است. ما می توانیم ضمن مدیریت تامین و مصرف آب، آن را به موضوعی برای همکاری با همسایگان کشورمان تبدیل کنیم.