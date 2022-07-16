به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طاهری با اشاره به لزوم توجه نیازهای فناورانه و فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های آب و برق و انرژی، گفت: در این زمینه رویدادی تحت عنوان «نیاز های فناورانه و فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های آب و برق و انرژی» برگزار شد که هدف از برگزاری آن رویداد یافتن افراد دغدغه مند برای طرح سوژه‌های کاربردی و شناسایی و حل مشکلات موجود در زمینه آب و برق است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه امروزه یکی از معضلات اساسی مدیریت منابع آب تأمین پایدار آب شرب صنعت و کشاورزی است که بدون شک استفاده از فناوری‌های نوین از طریق اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم‌ترین ابزارها در جهت رسیدن به این مهم است، بیان کرد: نیروی جوان و متخصص مهم‌ترین سرمایه هستند زیرا پتانسیل این افراد برای تولید علم بر مبنای اصول اقتصادی می‌تواند بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور در هر زمینه‌ای به خصوص تأمین آب را حل کند.

وی با اشاره به تحقیقی که به منظور تدوین نقشه راه فناوری‌های مدیریت منابع آب کشور تدوین شده، اظهار کرد: فناوری‌های مرتبط با مدیریت منابع آب شامل هفت مورد: فناوری‌های خط انتقال و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستم‌های پمپاژ و سامانه‌های اندازه گیری، فناوری‌های هیدرومکانیکال سدها، فناوری‌های الکترومکانیکال سدها، فناوری‌های مرتبط با آب‌های زیر زمینی، فناوری‌های ابزار دقیق، فناوری‌های آب سطحی و هواشناسی است که در هر بخش میزان نیاز فرصت‌های سرمایه گذاری و برنامه عملیاتی مشخص شده است.

طاهری با اشاره به بررسی چند مورد از نیازهای فناورانه، گفت: در زمینه اندازه گیری برداشت آب از چاه‌های مجاز اگرچه در خراسان جنوبی از منظر نصب کشورهای هوشمند (آب و برق) در جایگاه بالایی در کشور قرار داریم اما در حال حاضر واسنجی (کالیبراسیون) این کنتورها به صورت دستی و از طریق مراجعه حضوری انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: بنابراین واسنجی از راه دور (اتوکالیبراسیون) کنتورهای نصب شده به عنوان یک نیاز اساسی در این بخش می‌باشد و به طور کلی هر تلاش فناورانه ای در جهت ارتقا و رفع معضلات کنتورهای هوشمند قابل ستایش خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه حفاظت از منابع آب آنچه بسیار دارای اهمیت است شناسایی چاه‌های غیر مجاز مخفی است، گفت: این چاه‌ها در معرض دید عموم نمی‌باشند و نیاز است فناوری‌های نوین به کمک این موضوع بیایند (بسیاری از چاه‌های غیرمجاز به نحوی حفر شده اند که با بازدیدهای متداول قابل شناسایی نیستند و نیازمند فرایند پیچیده ای برای شناسایی هستند).

طاهری با بیان اینکه ابزارهای قابل حمل (portable) برای انداره گیری دبی چاه‌های دارای منصوبات می‌تواند به عنوان یک نیاز فناورانه ضروری مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: در زمینه اندازه گیری عمق لوله جدار چاه‌های دارای منصوبات با توجه به تخلفاتی که در این زمینه امکان وقوع دارد استفاده از پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کار بر روی توسعه نرم افزار جامع مدیریت کنتورهای هوشمند چاه‌ها نیز یکی از مواردی است که هم بر بهینه سازی مصرف آب و هم بر بهینه سازی مصرف برق می‌تواند مؤثر واقع شود، این ابزار در یک کلام برای راهبری و کنترل سیستم برداشت چاه‌های آب کشاورزی حیاتی است.

وی اظهار کرد: در زمینه اندازه گیری و پایش دبی آب رودخانه‌ها با وجود تلاش‌های انجام شده ابزارهایی که هم از نظر اقصادی و هم از منظر ایمنی و هم از منظر دقت قابل اعتماد باشند ضروری هستند مثلاً استفاده از پردازش تصاویر و تجزیه و تحلیل آنها می‌تواند یکی از راهکارها باشد.

طاهری با اشاره به یکی از معضلات مهم در محاسبات بیلان منابع آب براورد دقیق تبخیر و تعرق در سطح حوضه آبریز است، اظهار کرد: این کار از طریق لایسیمتر ها امکان پذیر است (لایسیمتر دستگاهی است که با بیلان بندی اب ورودی و خروجی مقدار تبخیر و تعریق اتفاق افتاده را انداره گیری می‌کند.) و فناوری‌های متداول در این زمین لایسیمترهای وزنی و تفاضلی می‌باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: یکی دیگر از نیازهای فناورانه با توجه به کمبود برق در سال جاری امکان مجهز نمودن پمپ‌های شناور چاه‌های عمیق به inverter است که بتواند هم مصرف برق را به ویژه در استارت‌ها و استپ ها کاهش دهد و هم بتواند به جای پمپاژ ثابت دبی متغیری را تحویل کشاورز دهد.

وی با اظهار امیدواری از برگزاری رویدادهای مشابه به منظور رفع معضلات تأمین پایدار آب برق و انرژی در صطح شرق و شمال شرق کشور، خاطر نشان کرد: به عنوان جمع بندی باید تاکید کرد که پس از پایان این رویداد مشکلات مطرح شده رها نشوند؛ چراکه هدف از برگزاری این رویداد فناورانه یافتن افراد دغدغه مند برای طرح سوژه‌های کاربردی و شناسایی و حل مشکلات موجود در زمینه اب و برق است. بسیار امیدوارم برگزاری چنین رویدادی زمینه را برای رفع معضلات تأمین پایدار اب برق و انرژی در صطح شرق و شمال شرق کشور فراهم آورد.